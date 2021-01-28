ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Чтобы вещь не превратилась в тряпку: простые советы от стилиста, как не испортить любимую одежду

Новина українською → Четверг 28 января 2021 17:17
Чтобы вещь не превратилась в тряпку: простые советы от стилиста, как не испортить любимую одежду Осторожно, вещь можно испортить (фото: pixabay)
Автор: Lite

Украинский дизайнер Андре Тан назвал главные ошибки при составлении гардероба. Они скорее укажут на отсутсвие вкуса, чем на умение выделиться из толпы. В топ вошли колготки с неуместным принтом, подделки мировых брендов с рынка и много другое.

Полный список "запрещенок" от знаменитого дизайнера ищите здесь.

А вот стилист Анна Пономаренко рассказала, в свою очередь, как испортить любимую вещь. Она дала много вредных советов, как сделать из любимой, новой и любой вещи бесполезную тряпку.

Чтобы вещь не превратилась в тряпку: простые советы от стилиста, как не испортить любимую одежду

Анна Пономаренко (фото: instagram.com/annponka_stylist/)

Как нельзя обращаться с вещью

- Стирать при 60 градусах и отжимать на 1400 оборотах. В таких условиях шерсть и деним сядут, хлопок растянется, цветные вещи полиняют, а белые посереют.

- Стирать жакет, любой. Это эффективный способ распрощаться с ним, не важно, это Mango или Versace.

- Добавлять в стирку слишком много порошка, чтобы получилась белесая хрустящая корочка и сохранился запах, а также появилось раздражение на коже.

- Думать, что химчистки придумали трусы. Зачем носить туда вещи, если дома стиралка?

- Гладить вещь на максималках. Хороший способ уменьшить вещи на пол размера-размер, приблизить ее распад или оставить пятно на ткани.

- Пересушивать вещь на сушке или на балконе. Так волокна ткани будут максимально подвержены разрушению, а ткань - мелким дырочкам.

- Не читать бирку по уходу за вещами, инструкцию к стиралке и порошку. Зачем? А то можно правильно ухаживать за вещью и она задержится в вашем шкафу, избавляя от необходимости все время покупать новое.

Анна напомнила: если мы будем внимательнее относиться к вещам, которые выбираем, то мы сможем стать более осознанными в своем потреблении и изменить покупательские привычки в экологичную сторону.

Напомним, раньше Анна рассказала, как при холодных украинских зимах оставаться эффектной: 5 способов сделать зимний образ нескучным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода образ стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Перекрытые дороги и отмененные рейсы: Одесса страдает от снегопадов
РБК-Украинаинформационное агентство Перекрытые дороги и отмененные рейсы: Одесса страдает от снегопадов