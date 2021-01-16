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Выбросить это немедленно: Андре Тан рассказал, что точно испортит любой образ

Новина українською → Суббота 16 января 2021 10:59
Выбросить это немедленно: Андре Тан рассказал, что точно испортит любой образ Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Lite

Украинский дизайнер Андрей Тан стоит на страже стиля украинского народа: он не забывает указать на ошибки в умении одеться, но и похвалить умеет.

Недавно он подсказал, что мех на капюшоне пуховика - это моветон. А еще показал на конкретных примерах, какие свитера стоит оставить в шкафу в 2021-м, а какие лучше по-честному выбросить.

На очереди - ошибки в одежде, которые укажут скорее на отсутсвие вкуса, чем на умение выделиться из толпы.

"Колготки с неуместным принтом.

Универсальными считаются колготки с геометрическим принтом и в горошек. В тренде сейчас также вариант с логотипом.

Выбросить это немедленно: Андре Тан рассказал, что точно испортит любой образ
Подделки.

Руки так и чешутся заказать подделку известных брендов, чтобы блеснуть в обществе. Уважайте бренды и не опускайтесь до уровня фальшивых изделий! На рынке можно найти много доступных актуальных моделей.

Неправильный уход за одеждой.

Длинную колючую этикетку с подробной инструкцией об уходе за вещью срезать не нужно.

Пренебрежение к аксессуарам.

Я даже не знаю, что хуже: излишество аксессуаров или полное их отсутствие. Правильно подобранные украшения - признак хорошего вкуса. Не пренебрегайте этим правилом!

Выбросить это немедленно: Андре Тан рассказал, что точно испортит любой образНеумение прощаться.

Мода циклична, но это не означает, что можно складировать вещи, в надежде надеть их снова через 10 лет. Одежда старого кроя видна сразу. Даже ваши любимые базовые вещи могут сильно износиться", - уверен Андре.

Выбросить это немедленно: Андре Тан рассказал, что точно испортит любой образАндре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

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