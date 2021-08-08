Вещь на все времена: стилист рассказала, как выбрать идеальные джинсы

Сейчас время распродаж и многие находятся в поиске базовых вещей, которые можно носить несколько сезонов. Универсальные вещи вне времени года. Одна из таких вещей в гардеробе - джинсы.

Стилист Анна Мишаевна на своей странице в Instagram поделилась советами, как выбрать свои идеальные джинсы.

Как выбрать джинсы:

Выбирайте, ориентируясь на посадку, крой, модель, материал, ну и учитывайте особенности своей фигуры.



Джинсы mom подходят практически всем, главное найти свою посадку. Не должны быть в облипку и со складками в зоне паха, длина по щиколотку, с высокой или средней посадкой.





Еще одна универсальная модель - прямая, тоже подходит всем, но тоже надо найти свою. Отлично подходит для коррекции проблемных бедер, ног, живота.





Клеш от колена, если носить с каблуком, то ноги будут от ушей, но можно и плоский ход, хорошо подходят прямым фигурам и песочным часам. Корректируют икры.





Широкие от бедра. Корректируют, стройнят и удлиняют ноги, можно носить как с каблуком, так и без. Держите баланс пропорций, если низ широкий, то верх менее объёмный.





Слоучи все еще носим, с каблуком и без.





Заниженная талия, но если честно не всем идет, и не всем подходит. Тут должен быть идеальный живот. Модели выбирайте широкие как в джинсах, так и в брюках, если вам нравится это посадка.



Скинни носим, если у вас стройные ножки и вы можете себе позволить. Но держим баланс пропорций, если узкий низ, то широкий верх. Длина до щиколотки.





Цветные и белые джинсы подбираем по тому же принципу. Цвет на любителя, так что смотрите чтобы подходило под ваш гардероб.





Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna)

Ткань джинс выбирайте плотную и однотонную. Без потертостей и дыр, хорошего качества, правильного цвета, без декора.