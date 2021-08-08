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Річ на всі часи: стиліст розповіла, як вибрати ідеальні джинси

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Неділя 08 серпня 2021 09:53
Річ на всі часи: стиліст розповіла, як вибрати ідеальні джинси Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Зараз час розпродажів і багато хто знаходиться в пошуку базових речей, які можна носити кілька сезонів. Універсальні речі поза пори року. Одна з таких речей в гардеробі - джинси.

Стиліст Анна Мішаевна на своїй сторінці в Instagram поділилася порадами, як вибрати свої ідеальні джинси.

Як вибрати джинси:

Вибирайте, орієнтуючись на посадку, крій, модель, матеріал, ну і враховуйте особливості своєї фігури.

Джинси mom підходять практично всім, головне знайти свою посадку. Не повинні бути в обліпку і зі складками в зоні паху, довжина по щиколотку, з високою або середньою посадкою.

Річ на всі часи: стиліст розповіла, як вибрати ідеальні джинси

Ще одна універсальна модель - пряма, теж підходить всім, але теж треба знайти свою. Дуже добре підходить для корекції проблемних стегон, ніг, живота.

Річ на всі часи: стиліст розповіла, як вибрати ідеальні джинси

Кльош від коліна, якщо носити з каблуком, то ноги будуть від вух, але можна і плоский хід, добре підходять прямим фігурам і пісочним годинником. Коригують ікри.

Річ на всі часи: стиліст розповіла, як вибрати ідеальні джинси

Широкі від стегна. Коригують, стрункішають і подовжують ноги, можна носити як з каблуком, так і без. Тримайте баланс пропорцій, якщо низ широкий, то верх менш об'ємний.

Річ на всі часи: стиліст розповіла, як вибрати ідеальні джинси

Слоучи все ще носимо, з каблуком і без.

Річ на всі часи: стиліст розповіла, як вибрати ідеальні джинси

Занижена талія, але якщо чесно не всім йде, і не всім підходить. Тут повинен бути ідеальний живіт. Моделі вибирайте широкі як в джинсах, так і в брюках, якщо вам подобається ця посадка.

Скіні носимо, якщо у вас стрункі ніжки і ви можете собі дозволити. Але тримаємо баланс пропорцій, якщо вузький низ, то широкий верх. Довжина до щиколотки.

Річ на всі часи: стиліст розповіла, як вибрати ідеальні джинси

Кольорові і білі джинси підбираємо за тим же принципом. Колір на любителя, так що дивіться, щоб підходило під ваш гардероб.

Річ на всі часи: стиліст розповіла, як вибрати ідеальні джинси

Ілюстративне фото (instagram.com/anna_mishaevna)

Тканинц джинс вибирайте щільну і однотонну. Без потертостей і дірок, хорошої якості, правильного кольору, без декору.

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, що буде в тренді восени 2021 і дала поради, які речі додати в свій гардероб.

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