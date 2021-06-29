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Вещи изо льна: стилист рассказала, как выбирать и как ухаживать за главным материалом сезона

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Вторник 29 июня 2021 19:09
Вещи изо льна: стилист рассказала, как выбирать и как ухаживать за главным материалом сезона Лен - незаменимый материал на все лето (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Какое лето безо льна? Главный материал сезона выглядит стильно и, это немаловажно, в нем будет прохладнее, чем в любой другой одежде в жару.

Стилист Яна Платонова в своем Instargam дала стильную шпаргалку по льну. Она рассказала, как носить, с чем сочетать и даже как ухаживать за изделиями из льна.

Как носить вещи изо льна летом 2021

Запомните правила сочетания льна с другими материалами. Лучшие друзья льна - это хлопок, вискоза и шелк.

Вещи изо льна: стилист рассказала, как выбирать и как ухаживать за главным материалом сезона

Лен не может вдруг выйти из моды, так что обращайте внимание на крой материала, а не на сам материал.

Лен и хлопок: стилист показала лучшие наряды для жаркой погоды в городе

Вещи изо льна: стилист рассказала, как выбирать и как ухаживать за главным материалом сезона

Лен совершенно не подходит для вечерних выходов в свет, он - дневной материал. А еще лен - для летнего сезона.

Вещи изо льна: стилист рассказала, как выбирать и как ухаживать за главным материалом сезона

Лен можно стирать при температуре не выше 40 градусов, а вот гладить изделия лучше отпаривателем, а не утюгом.

Вещи изо льна: стилист рассказала, как выбирать и как ухаживать за главным материалом сезона

При покупке обязательно смотрите на состав изделия изо льна, очень важно, чтобы он был натуральным, также хорошо носятся вещи с примесью других материалов.

Вещи изо льна: стилист рассказала, как выбирать и как ухаживать за главным материалом сезона

Вещи изо льна: стилист рассказала, как выбирать и как ухаживать за главным материалом сезона

Как выбирать лен и как за ним ухаживать (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)

Раньше стилист показала, какие босоножки не стоит покупать на лето.

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