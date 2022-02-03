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Victoria`s Secret заполучили свою первую темнокожую трансгендерную модель

Автор: Сергей Кулик

Трансгендерная модель и и звезда TikTok Эмира Диспейн (Emira D'Spain), более известная в сети как XOXOEMIRA, впервые стала лицом популярного бренда нижнего белья.

Об этом блогерка сообщила у себя в Инстаграм.

25-летняя модель опубликовала фотографию в красном кружевном корсетном боди Victoria’s Secret.

XOXO EMIRA (фото: instagram.com/xoxoemira)

"Для меня большая честь стать первой чернокожей транс-девушкой, работающей с @victoriassecret", - подписала девушка свой пост.

Также Эмира, более известная в социальных сетях как XOXOEMIRA, выпустила TikTok ко Дню святого Валентина в сотрудничестве с брендом нижнего белья. В ролике модель показывает, как насладиться Днем святого Валентина без второй половинки.

@xoxoemira Valentine’s Day SINGLE Girl Edition with @Victoria’s Secret The best love is self love! #vsfeelthelove #vspartner Hrs and Hrs - Muni Long

Эмира родилась в Дубае, выросла в Далласе, а сейчас живет в Нью-Йорке. Она использует свой канал на платформе TikTok, чтобы предлагать своим подписчикам идеи о красоте и моде, а также рассказывает о своем переходе, свиданиях, дружбе и жизни в Нью-Йорке.

В августе 2019 года Victoria’s Secret впервые заключили контракт с трансгендерной моделью. Ею стала Валентина Сампайо. Годом ранее директор по маркетингу фирмы Эд Разек подвергся резкой критике после того, как заявил, что трансгендерные модели не должны участвовать в показах бренда, однако спустя некоторое время ему пришлось извиниться и пересмотреть взгляды компании.

Ранее мы писали о том, как блогерка раскрыла мгновенный секрет привлекательности

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