ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Виктория Бекхэм показала идеальное платье на вечер в самом актуальном оттенке зимы

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 20:41
Виктория Бекхэм показала идеальное платье на вечер в самом актуальном оттенке зимы Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Ольга Турчаникова

Виктория Бекхэм всегда выглядит безупречно, независимо от того, что на ней надето: брючный костюм или женственное платье.

Последний вариант, который станет вдохновением накануне новогодних вечеринок, она продемонстрировала на странице своего бьюти-бренда Victoria Beckham Beauty.

Дизайнер и экс-участница Spice Girls регулярно примеряет наряды своего бренда. В этот раз она выбрала платье из коллекции Resort 2022.

Виктория Бекхэм показала идеальное платье на вечер в самом актуальном оттенке зимыВиктория Бекхэм показала идеальное платье на вечер в самом актуальном оттенке зимы

Виктория Бекхэм в праздничном образе (фото: instagram.com/victoriabeckhambeauty)

Свой праздничный образ звезда расписала в мельчайших деталях. Помимо макияжа со своими любимыми smoky и прически с легкой завивкой, она показала, какой наряд считает самым удачным и комфортным для вечеринки.

Виктория выбрала для съемки закрытое платье макси зеленого цвета с принтом в виде цепей из блестящей ткани. С длинными рукавами, воротом и пышной юбкой, оно стало подтверждением, что "глухие" платья на пике популярности.

Также читайте о новом скандале с Мистером Бигом. Криса Норта обвинили в изнасиловании двух женщин.

Читайте LITE в Google News
Виктория Бекхэм Модные тренды
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине растет спрос на персонал: кого сейчас больше всех ищут
В Украине растет спрос на персонал: кого сейчас больше всех ищут