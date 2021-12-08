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На смену "голому": Ким Кардашьян, Тина Кунаки и другие показывают, как носить ультрамодное "глухое" платье

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 17:17
На смену "голому": Ким Кардашьян, Тина Кунаки и другие показывают, как носить ультрамодное "глухое" платье Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey) 
Автор: Ольга Турчаникова

Соблазнительные ультрамини и "голые" платья, которые бьют рекорды популярности на красных ковровых дорожках и вечеринках, кажется, утрачивают свою популярность. На смену им пришла их полная противоположность - "глухое" платье.

Среди поклонниц закрытых нарядов - Ким Кардашьян, Тина Кунаки, Ирина Шейк. Они своим наглядным примером готовы доказать, что в них можно выглядеть не менее сексуально.

За последние месяцы на светских событиях выделились несколько любимых знаменитостями нарядов. И, как ни странно, "голых" платьев становится все меньше. Один из явных трендов на красных дорожках - "глухое" платье, которое выглядит потрясающе и при этом оставляет поле для фантазии.

Подобные платья подразумевают минимум оголенного тела - чаще всего они с рукавами, длины макси и наглухо закрыты спереди. При этом они соблазнительно облегают фигуру и могут иметь вырезы. Как альтернатива им подойдут и закрытые костюмы. Лучшие варианты подобных образов показывают Ким Кардашьян, Тина Кунаки, Ирина Шейк и другие.

На смену &quot;голому&quot;: Ким Кардашьян, Тина Кунаки и другие показывают, как носить ультрамодное &quot;глухое&quot; платьеНа смену &quot;голому&quot;: Ким Кардашьян, Тина Кунаки и другие показывают, как носить ультрамодное &quot;глухое&quot; платьеИрина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

На смену &quot;голому&quot;: Ким Кардашьян, Тина Кунаки и другие показывают, как носить ультрамодное &quot;глухое&quot; платьеНа смену &quot;голому&quot;: Ким Кардашьян, Тина Кунаки и другие показывают, как носить ультрамодное &quot;глухое&quot; платьеТина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

На смену &quot;голому&quot;: Ким Кардашьян, Тина Кунаки и другие показывают, как носить ультрамодное &quot;глухое&quot; платьеНа смену &quot;голому&quot;: Ким Кардашьян, Тина Кунаки и другие показывают, как носить ультрамодное &quot;глухое&quot; платье

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

На смену &quot;голому&quot;: Ким Кардашьян, Тина Кунаки и другие показывают, как носить ультрамодное &quot;глухое&quot; платье

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Смотрите также топ лучших образов People's Choice Awards 2021.

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