ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Она вообще реальная? Ирина Шейк восхитила природной красотой на новой обложке

Новина українською → Вторник 24 ноября 2020 20:43
Она вообще реальная? Ирина Шейк восхитила природной красотой на новой обложке Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Модель украсила новую обложку Vogue Greece

Ирина Шейк украсила новую обложку известного глянцевого журнала Vogue Greece. Компанию ей составили и другие популярные модели: Кэндис Свейнпол и Джоан Смолс. Все девушки уже поделились работой в своих блогах, а потому собрали и массу отзывов о съемке.

Она вообще реальная? Ирина Шейк восхитила природной красотой на новой обложкеОна вообще реальная? Ирина Шейк восхитила природной красотой на новой обложкеОна вообще реальная? Ирина Шейк восхитила природной красотой на новой обложкеМодель украсила новую обложку (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина Шейк, как всегда, взорвала сеть своей природной красотой. 34-летняя модель появилась на обложке в сдержанном черном пиджаке. Правда, под ним было весьма соблазнительное платье с пикантными вырезами. На лице Ирины практически не было макияжа, визажисты подчеркнули только линию бровей, гладкую кожу и чувственные губы модели. Дополнили образ простая укладка и натуральный маникюр.

Фанаты не могли сдержать эмоций, глядя на такую роскошную обложку. "Вау", "Это что-то", "Она вообще реальная?", "Невероятно красивая", - не могут налюбоваться преданные фанаты бывшей возлюбленной Брэдли Купера. К слову, это не первый раз, когда именно натуральные образы модели взрывают сеть. Ранее Шейк уже покоряла поклонников своей натуральной красотой на фото после душа.

Ранее мы писали о трех стильных образах от Ирин Шейк, которые точно стоит повторить этой зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода модель Ирина Шейк
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Раненый под Авдеевкой украинский военный умер, - штаб
РБК-Украинаинформационное агентство Раненый под Авдеевкой украинский военный умер, - штаб