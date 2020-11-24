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Вона взагалі реальна? Ірина Шейк захопила природною красою на новій обкладинці

Новость на русском → Вівторок 24 листопада 2020 20:43
Вона взагалі реальна? Ірина Шейк захопила природною красою на новій обкладинці Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Модель прикрасила нову обкладинку Vogue Greece

Ірина Шейк прикрасила нову обкладинку відомого глянцевого журналу Vogue Greece. Компанію їй склали й інші популярні моделі: Кендіс Свейнпол та Джоан Смолс. Всі дівчата вже поділилися роботою в своїх блогах, а тому зібрали і масу відгуків про зйомку.

Вона взагалі реальна? Ірина Шейк захопила природною красою на новій обкладинціВона взагалі реальна? Ірина Шейк захопила природною красою на новій обкладинціВона взагалі реальна? Ірина Шейк захопила природною красою на новій обкладинціМодель прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина Шейк, як завжди, підірвала мережу своєю природною красою. 34-річна модель з'явилася на обкладинці в стриманому чорному піджаку. Правда, під ним була вельми спокуслива сукня з пікантними вирізами. На обличчі Ірини практично не було макіяжу, візажисти підкреслили тільки лінію брів, гладку шкіру і чуттєві губи моделі. Доповнили образ проста укладка та натуральний манікюр.

Фанати не могли стримати емоцій, дивлячись на таку розкішну обкладинку. "Вау", "Це щось", "Вона взагалі реальна?", "Неймовірно красива", - не можуть намилуватися віддані фанати колишньої коханої Бредлі Купера. До речі, це не перший раз, коли саме натуральні образи моделі підривають мережу. Раніше Шейк вже полонила шанувальників своєї натуральною красою на фото після душу.

Раніше ми писали про три стильні образи від Ірин Шейк, які точно варто повторити цієї зими.

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