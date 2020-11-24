Она вообще реальная? Ирина Шейк восхитила природной красотой на новой обложке

Ирина Шейк украсила новую обложку известного глянцевого журнала Vogue Greece. Компанию ей составили и другие популярные модели: Кэндис Свейнпол и Джоан Смолс. Все девушки уже поделились работой в своих блогах, а потому собрали и массу отзывов о съемке.

Модель украсила новую обложку (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина Шейк, как всегда, взорвала сеть своей природной красотой. 34-летняя модель появилась на обложке в сдержанном черном пиджаке. Правда, под ним было весьма соблазнительное платье с пикантными вырезами. На лице Ирины практически не было макияжа, визажисты подчеркнули только линию бровей, гладкую кожу и чувственные губы модели. Дополнили образ простая укладка и натуральный маникюр.

Фанаты не могли сдержать эмоций, глядя на такую роскошную обложку. "Вау", "Это что-то", "Она вообще реальная?", "Невероятно красивая", - не могут налюбоваться преданные фанаты бывшей возлюбленной Брэдли Купера. К слову, это не первый раз, когда именно натуральные образы модели взрывают сеть. Ранее Шейк уже покоряла поклонников своей натуральной красотой на фото после душа.

Ранее мы писали о трех стильных образах от Ирин Шейк, которые точно стоит повторить этой зимой.