Вся в маму: дочь Мадонны Лурдес Леон блистает в провокационной съемке для Marc Jacobs

24-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон выросла не менее эпатажной, чем ее знаменитая мама . Новое доказательство тому - рекламная кампания Marc Jacobs, где девушка примерила массу пикантных образов. Выбор модели вполне логичен: дизайнер давно дружит с Мадонной, которая была его музой для многих кампаний, и решил продолжить традицию с ее наследницей.

Все фото и видео новой рекламной кампании можно увидеть на странице бренда в сети Instagram .

Лурдес отлично вписалась в новый проект, так как "воплощает юношеский дух и бескомпромиссное чувство индивидуальности", как обозначили ее посыл создатели новой коллекции.

Лурдес Леон эпатирует не хуже мамы (фото: instagram.com/marcjacobs)

На снимках Лурдес предстала в откровенных нарядах и принимала экстравагантные позы. Девушка явно старалась не отставать от Мадонны, и у нее все получилось! К слову, в сети уже пошла слава, что юная красавица ведет себя дерзко с пользователями Instagram, отвечая грубо даже на, казалось бы, безобидные комментарии.

Дочь Мадонны Лурдес Леон в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/marcjacobs)

Напомним, в качестве модели Лурдес удачно дебютировала в 2016-м году. Наследница королевы поп-сцены может похвастаться работой с такими брендами, как Stella McCartney, Miu Miu и Converse.