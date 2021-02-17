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Вся в маму: дочка Мадонни Лурдес Леон блищить в провокаційній зйомці для Marc Jacobs

Новость на русском → США, Середа 17 лютого 2021 18:58
Вся в маму: дочка Мадонни Лурдес Леон блищить в провокаційній зйомці для Marc Jacobs Дочка Мадонни Лурдес Леон (фото: instagram.com/marcjacobs)
Автор: Lite

24-річна дочка Мадонни Лурдес Леон зросла не менш епатажною, ніж її знаменита мама. Новий доказ тому - рекламна кампанія Marc Jacobs, де дівчина приміряла масу яскравих образів. Вибір моделі цілком логічний: дизайнер давно дружить з Мадонною, яка була його музою для багатьох компаній, і вирішив продовжити традицію з її спадкоємицею.

Усі фото і відео нової рекламної кампанії можна побачити на сторінці бренду в мережі Instagram.

Лурдес відмінно вписалася в новий проект, так як "втілює юнацький дух і безкомпромісне почуття індивідуальності", як зазначили її посил творці нової колекції.

Лурдес Леон епатує не гірше мами (фото: instagram.com/marcjacobs)

На знімках Лурдес постала у відвертих вбраннях і прийняла екстравагантні пози. Дівчина явно намагалася не відставати від Мадонни, і в неї все вийшло! До речі, в мережі вже пішла слава, що юна красуня веде себе зухвало з користувачами Instagram, відповідаючи грубо навіть на, здавалося б, неагресивні коментарі.

Вся в маму: дочка Мадонни Лурдес Леон блищить в провокаційній зйомці для Marc JacobsВся в маму: дочка Мадонни Лурдес Леон блищить в провокаційній зйомці для Marc JacobsВся в маму: дочка Мадонни Лурдес Леон блищить в провокаційній зйомці для Marc JacobsВся в маму: дочка Мадонни Лурдес Леон блищить в провокаційній зйомці для Marc Jacobs

Вся в маму: дочка Мадонни Лурдес Леон блищить в провокаційній зйомці для Marc JacobsДочка Мадонни Лурдес Леон у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/marcjacobs)

Нагадаємо, в якості моделі Лурдес вдало дебютувала в 2016-му році. Спадкоємиця королеви поп-сцени може похвалитися роботою з такими брендами, як Stella McCartney, Miu Miu і Converse.

Нагадаємо, раніше Мадонна засипала мережу романтичними фото з молодим коханцем.

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