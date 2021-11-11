ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Как выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от эксперта

Новина українською →
Четверг 11 ноября 2021 08:34
Как выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от эксперта Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Свитер - это удобно, комфортно, уютно и тепло, особенно в осенне-зимний период. Существует очень много моделей, которые помогут создать красивый и стильный наряд.

Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая поделилась в Instagram советами, как правильно выбрать этот предмет гардероба и предложила варианты модных образов со свитером.

Как выбрать свитер:

Отдавайте предпочтение свободным полуприлегающим фасонам, они выглядят более стильно и помогают скорректировать фигуру.

Чтобы свитер прослужил дольше, выбирайте хлопковую вязку, так как любая синтетика в составе быстро скрутится, даже в самых дорогих сегментах брендов.

Также кашемир, шерсть в составе от 70% и выше могут повысить срок службы вещи.

А так, фактура трикотажа тоже подбирается индивидуально для каждой девушки.

Нужно учитывать:

  • Ваши черты лица
  • Ваш образ жизни
  • Особенности фигуры
  • Смотреть с какими фактурами вещей планируете сочетать этот трикотаж

И тогда ваши образы будут стильными и гармоничными, и вам всегда будет, что надеть. Каждая вещь в гардеробе будет работать на вас, а не вы будете постоянно думать, а с чем мне надеть этот свитер.

С чем сочетать свитер: стильные идеи

Как выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от экспертаКак выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от экспертаКак выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от экспертаКак выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от экспертаКак выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от экспертаКак выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от экспертаКак выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от экспертаКак выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от экспертаКак выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от экспертаИллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Ранее стилист поделилась полезной шпаргалкой, как выбрать пальто по типу фигуры.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптики назвали точную дату первого снега в Украине: уже скоро
Синоптики назвали точную дату первого снега в Украине: уже скоро