Как выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от эксперта

Свитер - это удобно, комфортно, уютно и тепло, особенно в осенне-зимний период. Существует очень много моделей, которые помогут создать красивый и стильный наряд.

Как выбрать свитер:

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Отдавайте предпочтение свободным полуприлегающим фасонам, они выглядят более стильно и помогают скорректировать фигуру.

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Чтобы свитер прослужил дольше, выбирайте хлопковую вязку, так как любая синтетика в составе быстро скрутится, даже в самых дорогих сегментах брендов.

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Также кашемир, шерсть в составе от 70% и выше могут повысить срок службы вещи.

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А так, фактура трикотажа тоже подбирается индивидуально для каждой девушки.

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Нужно учитывать:

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Ваши черты лица

Ваш образ жизни

Особенности фигуры

Смотреть с какими фактурами вещей планируете сочетать этот трикотаж

И тогда ваши образы будут стильными и гармоничными, и вам всегда будет, что надеть. Каждая вещь в гардеробе будет работать на вас, а не вы будете постоянно думать, а с чем мне надеть этот свитер.

С чем сочетать свитер: стильные идеи

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)