Як вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експерта
Светр - це зручно, комфортно, затишно і тепло, особливо в осінньо-зимовий період. Існує дуже багато моделей, які допоможуть створити красивий і стильний наряд.
Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла поділилася в Instagram порадами, як правильно вибрати цей предмет гардероба і запропонувала варіанти модних образів зі светром.
Як вибрати светр:
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Віддавайте перевагу вільним напівприлягаючим фасонам, вони виглядають більш стильно і допомагають скорегувати фігуру.
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Щоб светр прослужив довше, вибирайте бавовняну в'язку, так як будь-яка синтетика в складі швидко скрутиться, навіть в найдорожчих сегментах брендів.
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Також кашемір, шерсть в складі від 70% і вище можуть підвищити термін служби речі.
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А так, фактура трикотажу теж підбирається індивідуально для кожної дівчини.
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Потрібно враховувати:
- Ваші риси обличчя
- Ваш спосіб життя
- Особливості фігури
- Дивитися, з якими фактурами речей плануєте поєднувати цей трикотаж
І тоді ваші образи будуть стильними і гармонійними, і вам завжди буде, що надіти. Кожна річ в гардеробі буде працювати на вас, а не ви будете постійно думати, а з чим мені вдягти цей светр.
З чим поєднувати светр: стильні ідеї
Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)
Раніше стиліст поділилася корисною шпаргалкою, як вибрати пальто за типом фігури.