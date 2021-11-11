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Як вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експерта

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Четвер 11 листопада 2021 08:34
Як вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експерта Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Светр - це зручно, комфортно, затишно і тепло, особливо в осінньо-зимовий період. Існує дуже багато моделей, які допоможуть створити красивий і стильний наряд.

Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла поділилася в Instagram порадами, як правильно вибрати цей предмет гардероба і запропонувала варіанти модних образів зі светром.

Як вибрати светр:

Віддавайте перевагу вільним напівприлягаючим фасонам, вони виглядають більш стильно і допомагають скорегувати фігуру.

Щоб светр прослужив довше, вибирайте бавовняну в'язку, так як будь-яка синтетика в складі швидко скрутиться, навіть в найдорожчих сегментах брендів.

Також кашемір, шерсть в складі від 70% і вище можуть підвищити термін служби речі.

А так, фактура трикотажу теж підбирається індивідуально для кожної дівчини.

Потрібно враховувати:

  • Ваші риси обличчя
  • Ваш спосіб життя
  • Особливості фігури
  • Дивитися, з якими фактурами речей плануєте поєднувати цей трикотаж

І тоді ваші образи будуть стильними і гармонійними, і вам завжди буде, що надіти. Кожна річ в гардеробі буде працювати на вас, а не ви будете постійно думати, а з чим мені вдягти цей светр.

З чим поєднувати светр: стильні ідеї

Як вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експертаЯк вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експертаЯк вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експертаЯк вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експертаЯк вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експертаЯк вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експертаЯк вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експертаЯк вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експертаЯк вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експертаІлюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Раніше стиліст поділилася корисною шпаргалкою, як вибрати пальто за типом фігури.

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