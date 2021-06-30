Викинь це негайно! Стиліст розповіла, які речі вже не в моді
Ми часто говоримо про тренди, актуальні моделі, про те, як зібрати стильний образ і виглядати цікаво і дорого. Але, щоб гардероб був максимально функціональним, важливо, щоб в ньому не було застарілих речей.
Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла у своєму Instagram розповіла, що ж варто викинути прямо зараз.
Антитренди 2021:
- Комбінезони - краще вибрати костюм двійку з брюками палаццо
- Приталені жакети - краще вибрати вільний крій
- Джинси з дірками - краще вибрати цільну модель
- Скінні - краще вибрати широкі моделі вільного або прямого крою
- Трикотажні обтягуючі сукні - краще вибрати моделі більш вільного крою
- Тонкі довгі кардигани - краще вибрати оверсайз моделі довжиною до стегна
- Футболки з плечима - краще вибрати моделі без виражених плечей (це був тренд в минулому році)
- Футболки з химерним логотипом - краще вибрати моделі без логотипів/написів/принтів або мінімалістичні написи
- Одяг, що просвічує на сонці - краще вибрати тканини, які не показують весь ваш внутрішній світ
- Спідниця дзвіночок - краще вибрати прямий крій або спідницю плісе, пряму міді
Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)⠀
Необов'язково викидати ці речі, якщо вони вам дорогі, але якщо хочете, щоб на вас звертали увагу і ваші образи були актуальними, то не варто їх надягати принаймні в цьому сезоні, хто знає, може в наступному щось зміниться, адже мода циклічна..
Адже одяг - це спосіб комунікації із зовнішнім світом, ваша впевненість і те, як вас сприймають оточуючі.
Як ми повідомляли, стиліст дала поради, як виглядати стильно, коли за вікном + 30.