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Викинь це негайно! Стиліст розповіла, які речі вже не в моді

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Середа 30 червня 2021 08:32
Викинь це негайно! Стиліст розповіла, які речі вже не в моді Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Ми часто говоримо про тренди, актуальні моделі, про те, як зібрати стильний образ і виглядати цікаво і дорого. Але, щоб гардероб був максимально функціональним, важливо, щоб в ньому не було застарілих речей.

Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла у своєму Instagram розповіла, що ж варто викинути прямо зараз.

Антитренди 2021:

  • Комбінезони - краще вибрати костюм двійку з брюками палаццо

Викинь це негайно! Стиліст розповіла, які речі вже не в моді

  • Приталені жакети - краще вибрати вільний крій

Викинь це негайно! Стиліст розповіла, які речі вже не в моді

  • Джинси з дірками - краще вибрати цільну модель

Викинь це негайно! Стиліст розповіла, які речі вже не в моді

  • Скінні - краще вибрати широкі моделі вільного або прямого крою
  • Трикотажні обтягуючі сукні - краще вибрати моделі більш вільного крою

Викинь це негайно! Стиліст розповіла, які речі вже не в моді

  • Тонкі довгі кардигани - краще вибрати оверсайз моделі довжиною до стегна

Викинь це негайно! Стиліст розповіла, які речі вже не в моді

  • Футболки з плечима - краще вибрати моделі без виражених плечей (це був тренд в минулому році)

Викинь це негайно! Стиліст розповіла, які речі вже не в моді

  • Футболки з химерним логотипом - краще вибрати моделі без логотипів/написів/принтів або мінімалістичні написи

Викинь це негайно! Стиліст розповіла, які речі вже не в моді

  • Одяг, що просвічує на сонці - краще вибрати тканини, які не показують весь ваш внутрішній світ

Викинь це негайно! Стиліст розповіла, які речі вже не в моді

  • Спідниця дзвіночок - краще вибрати прямий крій або спідницю плісе, пряму міді

Викинь це негайно! Стиліст розповіла, які речі вже не в моді

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Необов'язково викидати ці речі, якщо вони вам дорогі, але якщо хочете, щоб на вас звертали увагу і ваші образи були актуальними, то не варто їх надягати принаймні в цьому сезоні, хто знає, може в наступному щось зміниться, адже мода циклічна..

Адже одяг - це спосіб комунікації із зовнішнім світом, ваша впевненість і те, як вас сприймають оточуючі.

Як ми повідомляли, стиліст дала поради, як виглядати стильно, коли за вікном + 30.

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