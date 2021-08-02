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Как выглядеть на 2 размера меньше: лайфхаки от стилиста

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Понедельник 02 августа 2021 09:38
Как выглядеть на 2 размера меньше: лайфхаки от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Хочу выглядеть стройной, стильной, сексуальной, легкой, воздушной. Но лето в самом разгаре, а фигура не в лучшей форме. Знакомо? Непонимание, как выйти красивой из этой ситуации, приводит к стеснению, потере вкуса к жизни, лишний раз не выходите из дома..Пора от этого избавляться.

Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая поделилась в Instagram полезными лайфхаками, которые помогут вам выглядеть на два размера меньше, чем на самом деле.

А вы знали, что своему гардеробу нужно ставить задачи? Работая со своим гардеробом, вам нужно понять, что он должен делать для вас.

Например:

  • Стройнить
  • Вытягивать рост
  • Уменьшать бедра/плечи/живот
  • Молодить
  • Делать сексуальной
  • Подчеркивать красивую грудь
  • Могут быть цели личного характера - продавать вас дорого своим клиентам, вызывать восхищение у мужчин/мужчины,


Каждая и так сама знает, что ей нужно показать или наоборот скрыть. Так вот, когда цель намечена, идём анализировать вещи, имеющиеся в шкафу. И каждая вещь, висящая в вашем шкафу должна выполнять ту задачу, которую вы ставите своему гардеробу!

Правильно подобранная одежда способна творить чудеса.

Например, если у вас стоит задача уменьшить свою фигуру и выглядеть стройнее, то одежда, цвета и ее детали должны быть подобраны определенным образом.

И как раз в этой подборке вы увидите, как можно уменьшить свою фигуру на 2 размера при помощи визуальных эффектов.

Топ-9 способов выглядеть на пару размеров меньше:

Как выглядеть на 2 размера меньше: лайфхаки от стилистаКак выглядеть на 2 размера меньше: лайфхаки от стилистаКак выглядеть на 2 размера меньше: лайфхаки от стилистаКак выглядеть на 2 размера меньше: лайфхаки от стилистаКак выглядеть на 2 размера меньше: лайфхаки от стилистаКак выглядеть на 2 размера меньше: лайфхаки от стилистаКак выглядеть на 2 размера меньше: лайфхаки от стилистаКак выглядеть на 2 размера меньше: лайфхаки от стилистаКак выглядеть на 2 размера меньше: лайфхаки от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Раньше стилист показала, в каком виде лучше не появляться на пляже в 2021.

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