В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд

Летом пляжная мода для нас не менее актуальна, чем городские образы. Но среди очевидных трендов на торговых площадках встречаются позиции, которые покупать не стоит.

Почему не стоит? Потому что они были популярными пару сезонов назад, а сейчас уже потихоньку выходят из трендов. К следующему году они станут "раритетом", который точно не получится использовать.