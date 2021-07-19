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В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд

Новина українською →
Понедельник 19 июля 2021 19:01
В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд Панамка и купальник - куда без них летом? (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Летом пляжная мода для нас не менее актуальна, чем городские образы. Но среди очевидных трендов на торговых площадках встречаются позиции, которые покупать не стоит.

Почему не стоит? Потому что они были популярными пару сезонов назад, а сейчас уже потихоньку выходят из трендов. К следующему году они станут "раритетом", который точно не получится использовать.

Об этом рассказала в своем Instagram стилистка Майя Кривобокова. Она также перечислила, что купить точно стоит - эти вещи прослужат не один сезон.

Яркие тренды 2021, которые будут актуальными не один год

  • Самые модные купальники в рубчик, всевозможных ярких оттенков.
  • Мода на завязки активно используется в бикини. Чем больше, тем лучше.
  • Вьетнамки - идеальная обувь на пляж. Обращайте внимание на дутые модели, без декора.
  • Сетка, кружево, вышивка максимально актуальны в пляжных платьях.
  • Что касается шляп, модных критериев нет, проявите личный вкус и фантазию.
  • Панамы - минималистичные, но трендом являются панамы, выполненные в технике кроше.
  • Сумки с бахромой - яркий тренд. Отлично вписываются не только в пляжный лук, но и замечательно дополняют городской образ.
  • Очки. Прямоугольные узкие оправы - тренд, однако классические модели всегда на пике популярности. Но помните: в первую очередь, оправа должна подходить своей обладательнице.

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Тренд-антитренд

Бикини: чем больше завязочек, тем лучше!

В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд

Не все слитные купальники в моде, будьте внимательны.

В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд

Пляжная сумка: лучше, если будет из соломы, с бахромой. В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд

Очки: в магазинах есть откровенные антитренды, также всегда смотрите, как оправа идет именно вам.

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В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд

Вьетнамки: слишком узкие ремешки, обувь с декором осталась в прошлом.

В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд

Соломенная шляпа: покупайте классику, она прослужит не один сезон.В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитрендНе забудьте в магазине: стильные вещи, которые прослужат не один год, и антитренды, которые придется выкинуть (фото: instagram.com/maya.prostyle)

Раньше стилист показала топ украшений в стиле минимализм на лето 2021.

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