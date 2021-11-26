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Як виглядати витончено при будь-якому розмірі: стиліст поділилася секретами

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П'ятниця 26 листопада 2021 14:32
Як виглядати витончено при будь-якому розмірі: стиліст поділилася секретами Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Які частини тіла виділяти, щоб виглядати витончено і жіночно? І справа не в талії. Все геніальне просто - в кожній фігурі є ці ключові точки стрункості: шия, зап'ястя, щиколотки.

"Школа IQ стилю" поділилася в Instagram дієвими фішками і хитрощами, які допоможуть виглядати стрункіше.

Чим більше точок відкрито, тим більш привабливий ваш образ. І навіть в "чоловічих" речах можна бути помітно жіночною. Наприклад, піджак оверсайз накидаємо поверх топа - ключиці підкреслені. А якщо підтягнути рукава, то і тендітні зап'ястя додадуть шарму.

Детальніше про кожну точку:

Шия - центр тяжіння поглядів. Вона "тримає" наше обличчя, на ній носимо прикраси. Якщо шия не захована в об'ємні коміри, то ми виглядаємо більш жіночною, легкою і немов "відкритою" світу.

Зап'ястя - теж "чарівна" точка стрункості. Навіть якщо ми наділи об'ємний светр, в якому не видно фігури (особливо талії), але підкатаємо його рукава - вигляду відразу повернеться потрібна нам крихкість за рахунок оголених зап'ясть.

Як виглядати витончено при будь-якому розмірі: стиліст поділилася секретами
Ілюстративне фото (instagram.com/iq_style_school)⠀⠀

Щиколотки - як тонка основа нашого тіла, з якою ми виглядаємо набагато витонченіше. Правильно відкриті щиколотки негайно полегшують фігуру і тут же позбавляють декількох зайвих кг (якщо такі є). Уявіть себе в спідниці міді - на тлі закритих стегон і ніг тонкі щиколотки пікантно виділяються на контрасті.

Як виглядати витончено при будь-якому розмірі: стиліст поділилася секретами
Ілюстративне фото (instagram.com/iq_style_school)

Висновок такий - коли ми надмірно закриваємося одягом, нехай навіть трендовим, то навколишні (особливо чоловіки) зчитують це як недоступність, небажання спілкуватися і навіть відсутність ентузіазму до життя.

А які метаморфози відбуваються, варто лише відкрити наші точки стрункості (без "гучних" декольте і "шокуючих" міні). Візуально ми стаємо легкими на підйом, готовими до спонтанності, гнучкими в спілкуванні і просто привабливими.

Як виглядати витончено при будь-якому розмірі: стиліст поділилася секретамиЯк виглядати витончено при будь-якому розмірі: стиліст поділилася секретамиЯк виглядати витончено при будь-якому розмірі: стиліст поділилася секретамиІлюстративне фото (pexels.com)

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