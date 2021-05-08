Как выглядеть стильно и дорого, не переплачивая: лайфхаки от стилиста

Замечали, что одним девушкам удается выглядеть шикарно, одеваясь на распродажах в сетевых магазинах, а другие даже при неограниченном бюджете могут нарядиться так, что только “обнять и плакать”? Можно выглядеть стильно и дорого, а можно скучно и дешево, и количество потраченных средств тут будет ни при чем.

О том, как же добиться первого варианта, рассказала в своем I nstagram стилист Ольга Чистова.

Всё дело в принципах подхода к своему гардеробу: зная ключевые моменты, можно выглядеть “на миллион”, не опустошая при этом кошелёк до копейки.



Цвет – один из самых простых способов выглядеть достойно и стильно в недорогих вещах. Делаем акцент на спокойные тона и сочетания: в них даже недорогие ткани выглядят гораздо лучше.





Еще один классный способ – выбираем монохром и совмещаем разные по фактуре вещи. Например: кожа и шёлк, рельефный трикотаж и деним. Сочетаем разные оттенки одного и того же цвета, чтобы создать интересную цветовую игру.





Не забывайте про актуальность. Неактуальные вещи, аксессуары, макияж, прическа прибавят возраста и сделают образ дешевле.





Когда необходимо выглядеть стильно и дорого, пожалуй, главными помощниками можно назвать аксессуары. Делайте на них акцент: например, контрастная сумка и обувь вкупе с украшениями сделают образ продуманным и завершенным. Такое комбо "оживит" даже самые мрачные тона.





Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Согласитесь, ничего сложного? Спокойные тона и сочетания, монохром вкупе с разными фактурами, актуальность и конечно незаменимые помощники – аксессуары.