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Как выглядеть стильно и дорого, не переплачивая: лайфхаки от стилиста

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 13:54
Как выглядеть стильно и дорого, не переплачивая: лайфхаки от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Замечали, что одним девушкам удается выглядеть шикарно, одеваясь на распродажах в сетевых магазинах, а другие даже при неограниченном бюджете могут нарядиться так, что только “обнять и плакать”? Можно выглядеть стильно и дорого, а можно скучно и дешево, и количество потраченных средств тут будет ни при чем.

О том, как же добиться первого варианта, рассказала в своем Instagram стилист Ольга Чистова.

Всё дело в принципах подхода к своему гардеробу: зная ключевые моменты, можно выглядеть “на миллион”, не опустошая при этом кошелёк до копейки.

Цвет – один из самых простых способов выглядеть достойно и стильно в недорогих вещах. Делаем акцент на спокойные тона и сочетания: в них даже недорогие ткани выглядят гораздо лучше.

Как выглядеть стильно и дорого, не переплачивая: лайфхаки от стилиста

Еще один классный способ – выбираем монохром и совмещаем разные по фактуре вещи. Например: кожа и шёлк, рельефный трикотаж и деним. Сочетаем разные оттенки одного и того же цвета, чтобы создать интересную цветовую игру.

Как выглядеть стильно и дорого, не переплачивая: лайфхаки от стилистаКак выглядеть стильно и дорого, не переплачивая: лайфхаки от стилиста

Не забывайте про актуальность. Неактуальные вещи, аксессуары, макияж, прическа прибавят возраста и сделают образ дешевле.

Как выглядеть стильно и дорого, не переплачивая: лайфхаки от стилиста
Как выглядеть стильно и дорого, не переплачивая: лайфхаки от стилиста

Когда необходимо выглядеть стильно и дорого, пожалуй, главными помощниками можно назвать аксессуары. Делайте на них акцент: например, контрастная сумка и обувь вкупе с украшениями сделают образ продуманным и завершенным. Такое комбо "оживит" даже самые мрачные тона.

Как выглядеть стильно и дорого, не переплачивая: лайфхаки от стилиста
Как выглядеть стильно и дорого, не переплачивая: лайфхаки от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Согласитесь, ничего сложного? Спокойные тона и сочетания, монохром вкупе с разными фактурами, актуальность и конечно незаменимые помощники – аксессуары.

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