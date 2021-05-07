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С глаз долой: стилист рассказала, какие очки больше не в тренде

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 13:32
С глаз долой: стилист рассказала, какие очки больше не в тренде Иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Марина Настевич

Мода нашего времени прекрасна тем, что позволяет находить стильные решения даже в самых необходимых и привычных предметах. Взять хотя бы очки. Сначала их носили только имея нюансы со зрением, затем как защиту глаз от солнца, а сегодня это еще и модный аксессуар. Стилист Ольга Чистова рассказала, какие модели не стоит включать в свою коллекцию, а с какими нужно быть осторожней

Главные антитренды среди очков в 2021 году модный эксперт перечислила на своей странице в Instagram.

Очки антитренды 2021:

В первую очередь, исключаем очки, где есть "анти-детали": принт на оправе или на дужках (особенно цветочный); нагромождение металлических элементов и декора в виде страз и жемчуга; вензеля и круглые бляшки на дужках.

Роговые оправы, не соответствующие цвету линз, стекол – тоже нет.

С глаз долой: стилист рассказала, какие очки больше не в тренде

Очки с фигурными оправами могут быть микро-трендом на один сезон и смотреться актуально в соответствующем стиле. Но вариант это не особенно надёжный, поэтому если вы не коллекционер очков, то лучше выбрать что-то более универсальное.

С глаз долой: стилист рассказала, какие очки больше не в тренде

Футуристичные оправы также попадают в микро-тренды и очень чувствительны к моде, поэтому лучше не рисковать.

Очки с цветными стеклами (особенно зеркальными) в чёрной оправе, время от времени появляются и исчезают на подиумах, но именно такая интерпретация осталась в прошлом.

С глаз долой: стилист рассказала, какие очки больше не в тренде
Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Очки давно уже плотно вошли в стильный обиход, а некоторые девушки даже тяготеют к ним не меньше, чем к обуви или сумкам, и собирают целые коллекции. Но тех, кто всё ещё не знает, как правильно обращаться с этим аксессуаром, тоже достаточно.

Ранее стилист назвала топ-5 вещей для любого возраста, которые подойдут всем.

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