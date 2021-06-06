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Як виглядати стрункіше і вище: 9 працюючих прийомів

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Неділя 06 червня 2021 08:34
Як виглядати стрункіше і вище: 9 працюючих прийомів Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Рідкісна дівчина, дивлячись в дзеркало, залишається задоволена своїм відображенням. Але сумувати не варто - навіть якщо ви невисокого зросту, можна виглядати вище і стрункіше, вибираючи правильний одяг.

Деякими дієвими прийомами стиліст Samal San поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як виглядати вище і стрункіше:

Перше, не складне і найголовніше правило, яке легко запам'ятати: вертикалі подовжують, горизонталі розширюють і вкорочують! Це працює з будь-якою зоною.

Так, наприклад, V-подібний виріз за рахунок вертикалей зробить вашу шию довше, а вирізи прямо під горло, навпаки, зроблять її візуально коротше, так як утворюють горизонталь

До речі, ці ж прийоми можна використовувати для корекції фігури із зайвою вагою.

Подовжений верх

Як виглядати стрункіше і вище: 9 працюючих прийомів

Взуття

Як виглядати стрункіше і вище: 9 працюючих прийомів

Монохром

Як виглядати стрункіше і вище: 9 працюючих прийомів

Спідниці з розрізом

Як виглядати стрункіше і вище: 9 працюючих прийомів

Штани в підлогу + каблук

Як виглядати стрункіше і вище: 9 працюючих прийомів

Висока талія

Як виглядати стрункіше і вище: 9 працюючих прийомів

Широкі пояси

Як виглядати стрункіше і вище: 9 працюючих прийомів

V-подібний виріз

Як виглядати стрункіше і вище: 9 працюючих прийомів

Асиметричний поділ

Як виглядати стрункіше і вище: 9 працюючих прийомів

Ілюстративне фото (instagram.com/streetstyle_looks)

Чого варто уникати:

  • Об'ємних фактур, які приземляють
  • Мішкуватого одягу, вибирати одяг краще по фігурі
  • Моделей на стегнах
  • Великий, важкий кльош
  • Коротких спідниць в складку
  • Великих малюнків і аплікацій
  • Масивну платформу/танкетки
  • Сумок великих розмірів

Раніше стиліст поділилася лайфхаками, як виглядати жіночно і елегантно влітку.

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