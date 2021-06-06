Як виглядати стрункіше і вище: 9 працюючих прийомів
Рідкісна дівчина, дивлячись в дзеркало, залишається задоволена своїм відображенням. Але сумувати не варто - навіть якщо ви невисокого зросту, можна виглядати вище і стрункіше, вибираючи правильний одяг.
Деякими дієвими прийомами стиліст Samal San поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Як виглядати вище і стрункіше:
Перше, не складне і найголовніше правило, яке легко запам'ятати: вертикалі подовжують, горизонталі розширюють і вкорочують! Це працює з будь-якою зоною.
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Так, наприклад, V-подібний виріз за рахунок вертикалей зробить вашу шию довше, а вирізи прямо під горло, навпаки, зроблять її візуально коротше, так як утворюють горизонталь
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До речі, ці ж прийоми можна використовувати для корекції фігури із зайвою вагою.
Подовжений верх
Взуття
Монохром
Спідниці з розрізом
Штани в підлогу + каблук
Висока талія
Широкі пояси
V-подібний виріз
Асиметричний поділ
Ілюстративне фото (instagram.com/streetstyle_looks)
Чого варто уникати:
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- Об'ємних фактур, які приземляють
- Мішкуватого одягу, вибирати одяг краще по фігурі
- Моделей на стегнах
- Великий, важкий кльош
- Коротких спідниць в складку
- Великих малюнків і аплікацій
- Масивну платформу/танкетки
- Сумок великих розмірів
Раніше стиліст поділилася лайфхаками, як виглядати жіночно і елегантно влітку.