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Как выглядеть выше и стройнее: 8 стильных приемов

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Понедельник 20 декабря 2021 09:39
Как выглядеть выше и стройнее: 8 стильных приемов Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Каждой женщине необходимо уметь работать со своей фигурой, знать, как расставлять акценты и скрывать недостатки. Ни одна модная вещь не преобразит гардероб, если выбирать не тот фасон или не те длины платьев, юбок, жакетов.

Правильная посадка одежды по фигуре - это основа гармоничного образа.⠀⠀⠀

Стилист Оксана Денисова поделилась в Instagram подборкой приемов, помогающих выглядеть выше и стройнее.

И конечно же, это не волшебная таблетка. Но грамотно применяя такие приемы, можно здорово сбалансировать силуэт. Особенно комбинируя несколько приемов. И кстати на фото это хорошо продемонстрировано.
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Самое главное: стоит помнить, что залог гармоничного образа - это не только приемы стройности или актуальность вещей, а проработка всех его составляющих.

Только когда вы продумали концепцию образа и соединили воедино фасоны, длины, оттенки, аксессуары и украшения, тогда вне зависимости от особенностей вы будете выглядеть безупречно.

Как выглядеть выше и стройнее:

1. Однотонность

Как выглядеть выше и стройнее: 8 стильных приемов

2. Обувь и колготки в тон

Как выглядеть выше и стройнее: 8 стильных приемов

3. Узкий лаконичный силуэт

Как выглядеть выше и стройнее: 8 стильных приемов

4. Высокая прическа

Как выглядеть выше и стройнее: 8 стильных приемов

5. Брюки в пол

Как выглядеть выше и стройнее: 8 стильных приемов

6. Высокая посадка

Как выглядеть выше и стройнее: 8 стильных приемов

7. Форма мыса обуви

Как выглядеть выше и стройнее: 8 стильных приемов

8. Контрастные вертикали и принты

Как выглядеть выше и стройнее: 8 стильных приемовИллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)

Напомним, ранее стилист научила правильно носить колготки зимой.

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