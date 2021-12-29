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Взять на заметку: Елена Зеленская показала лаконичный образ, который легко повторить

Автор: RBC.UA

Елена Зеленская стала гостьей утреннего шоу на канале 1+1, где рассказала о любви к сбалансированному питанию и здоровому образу жизни. А также о важной миссии, способной изменить отношение к этой теме.

Подробно о своем визите на телевидение и его цели она рассказала в своем блоге сети Instagram.

Первая леди выбрала для съемок стильный образ в черно-белых тонах. Платье с рукавами-фонариками, отложным белым воротничком, рядом пуговиц и V-образным вырезом она дополнила жемчужными серьгами.

Волосы супруги президента Украины были уложены в высокую укладку, а минимальный макияж подчеркнул природную привлекательность Елены.

Елена Зеленская на программе (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сегодняшний рассвет встречала с @snidanok и партнерами из @unicef_ukraine. Рассказывала о нашей только что начатой ​​информационной кампании по здоровому питанию.

Пищевые привычки отражают наш образ жизни, наши интересы и ценности. Итак, сменяя их на более здоровые, мы создаем для себя новые возможности! В зависимости от того, чем мы наполняем свою корзину покупок/холодильник/тарелку, мы выбираем, чем наполняем нашу жизнь. Так что слоган нашей кампании – "Главное, что внутри!", – рассказала Зеленская.

Вместе с ЮНИСЕФ Зеленская взялась исследовать пищевые привычки украинцев. Для того чтобы их менять в лучшую сторону, был запущен сайт "Знаем" – портал о правильном и вкусном питании. Вскоре планируется запуск интерактивных уроков по питанию с участием звезд и настоящие фуд-челенджи в ТикТок и Instagram.

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