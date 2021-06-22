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Взять на заметку: Ева Лонгория показала стильный лук для самых жарких дней

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США, Вторник 22 июня 2021 13:34
Взять на заметку: Ева Лонгория показала стильный лук для самых жарких дней Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: RBC.UA

Ева Лонгория в последнее время увлеклась пляжными образами в купальниках. Но о стильных луках для повседневной жизни популярная актриса также не забывает.

На днях она показала новый из них, причем постаралась его составить так, чтобы он вписывался в самый жаркий температурный режим. Берем на заметку!

46-летняя Ева Лонгория обожает спорт и правильное питание, что, безусловно, сказывается на ее фигуре самым лучшим образом. Стройная и спортивная, актриса может позволить себе любой наряд. А потому на красных ковровых дорожках и в обычной жизни она выглядит одинаково хорошо. Доказательство тому - новый лук Лонгории.

Ева сейчас занята на съемках в качестве режиссера. Для работы она выбрала кэжуал-образ - комфортный и стильный. Зауженные книзу темно-синие брюки, а также белый топ без рукавов она удачно дополнила серыми кроссовками, бейсболкой и очками-авиаторами.

Взять на заметку: Ева Лонгория показала стильный лук для самых жарких дней

Актриса в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

"Откопала свою новую режиссерскую форму! Так удобно, готова к жаре!", - написала звезда. В ответ она получила множество комплиментов.

Взять на заметку: Ева Лонгория показала стильный лук для самых жарких днейЕва Лонгория с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Также недавно Ева Лонгория отметила день рождения единственного сына Сантьяго - 19 июня ребенку исполнилось 3 года. В честь такого события актриса сделала роскошное фото, на котором предстала в изысканном платье оттенка фуксия.

Также ранее Ева Лонгория показала совершенную фигуру в стильном купальнике.

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