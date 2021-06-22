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Взяти до уваги: Єва Лонгорія показала стильний лук для найспекотніших днів

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США, Вівторок 22 червня 2021 13:34
Взяти до уваги: Єва Лонгорія показала стильний лук для найспекотніших днів Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: RBC.UA

Єва Лонгорія останнім часом захопилася пляжними образами в купальниках. Проте про стильні луки для повсякденного життя популярна актриса також не забуває.

Днями вона показала новий з них, причому постаралася його скласти так, щоб він вписувався в найбільш жаркий температурний режим. Беремо до уваги!

46-річна Єва Лонгорія обожнює спорт і правильне харчування, що, безумовно, позначається на її фігурі найкращим чином. Струнка і спортивна, актриса може дозволити собі будь-яке вбрання. А тому на червоних килимових доріжках і в звичайному житті вона виглядає однаково добре. Доказ тому - новий лук Лонгорії.

Єва зараз зайнята на зйомках в якості режисера. Для роботи вона вибрала кежуал-образ - комфортний і стильний. Завужені донизу темно-сині штани, а також білий топ без рукавів вона вдало доповнила сірими кросівками, бейсболкою і окулярами-авіаторами.

Взяти до уваги: Єва Лонгорія показала стильний лук для найспекотніших днів

Актриса в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

"Відкопала свою нову режисерську форму! Так зручно, готова до спеки!", - написала зірка. У відповідь вона отримала безліч компліментів.

Взяти до уваги: Єва Лонгорія показала стильний лук для найспекотніших днівЄва Лонгорія з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Також нещодавно Єва Лонгорія відзначила день народження єдиного сина Сантьяго - 19 червня дитині виповнилося 3 роки. На честь такої події актриса зробила розкішне фото, на якому постала у вишуканій сукні відтінку фуксія.

Також раніше Єва Лонгорія показала досконалу фігуру в стильному купальнику.

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