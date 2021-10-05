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Взять на заметку: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с самым модным принтом осени

Автор: RBC.UA

39-летняя Кейт Миддлтон вновь вышла в свет: в этот раз герцогиня отправилась в Университетский колледж Лондона. Там она обсудила с экспертами их новые исследования "Дети 2000-х".

Для визита жена принца Уильяма выбрала стильный наряд от доступного бренда, который можно во всех деталях рассмотреть в ее блоге.

"Наше раннее детство формирует нашу взрослую жизнь, и знание того, что влияет на это критическое время, имеет основополагающее значение для понимания того, что мы как общество можем сделать для улучшения нашего будущего здоровья и счастья.

Знаменательное исследование @UCL "Дети 2020-х" продемонстрирует важность первых пяти лет и предоставит понимание наиболее важных аспектов раннего детства, а также факторов, которые поддерживают или препятствуют положительным результатам на протяжении всей жизни", - рассказали подробнее о мероприятии на странице королевской семьи.

Кейт Миддлтон на встрече (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Кейт появилась на публике в черно-белом клетчатом платье от Zara. Длиной чуть ниже колен, с поясом на талии, рукавами-фонариками и бантом на груди, оно выглядело элегантно и стильно. Так что демократичные бренды, которые часто выбирает британская икона стиля, могут смотреться выигрышно и дорого. Завершили лук Кейт серые туфли на высоких каблуках от Hugo Boss, серьги с драгоценными камнями и черная защитная маска.

Ранее Кейт Миддлтон удивила неожиданно смелым нарядом, представ в мини-юбке и кедах.

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