Взять на заметку: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с трендовым принтом весны

Кейт Миддлтон нанесла новый рабочий визит в центр психического здоровья Shout в Лондоне. Он был основан в 2019-м году при содействии Королевского фонда. Там звезда сети встретилась с руководителями организации и волонтерами. Главной темой обсуждения стал актуальный вопрос – сохранение ментального здоровья в современных условиях.

Герцогиня Кембриджская для нового визита подобрала образ несвойственный себе, но ультрамодный.

Так, на Кейт было надето элегантное платье от Derek Lam стоимостью $480 с самым модным принтом весны – леопардовым. Правда, его можно рассмотреть не сразу: на ткани цвета хаки он был едва уловим. Другие его детали весьма привычные образу иконы стиля: рукава-фонарики, широкий пояс на талии и слегка расклешенная юбка. Завершили лук черные замшевые сапоги на каблуке, а из аксессуаров герцогиня предпочла серьги-кольца. Объемна укладка и минимальный макияж также остались неизменными. Новый образ Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)