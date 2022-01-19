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Ультрамодное пальто и бюджетные сережки: Кейт Миддлтон показала первый стильный образ этого года

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Среда 19 января 2022 19:32
Ультрамодное пальто и бюджетные сережки: Кейт Миддлтон показала первый стильный образ этого года Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Кейт Миддлтон и принц Уильям наконец вернулись к работе. Супруги совершили первый выход в свет, посетив Музей подкидышей в Лондоне. Герцоги пообщались с работниками организации, а также людьми, выросшими в приемных семьях.

Для визита пара подобрала строгие классические образы. Кейт, как признанная икона стиля, сумела выделиться и в этот раз.

Звезда сети подобрала элегантный образ, который составили черный гольф и темно-синие брюки со стрелками от Jigsaw с ремнем на талии. Сверху герцогиня накинула пальто ультрамодного оттенка. Отметим, что она уже надевала в 2020-м году, комбинируя с другими вещами.

Ультрамодное пальто и бюджетные сережки: Кейт Миддлтон показала первый стильный образ этого годаУльтрамодное пальто и бюджетные сережки: Кейт Миддлтон показала первый стильный образ этого года

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: Getty Images)

Завершили наряд Кейт Миддлтон замшевые синие туфли с острым носком, а также серьги-подвески от Accessorize.

К слову, супруга принца Уильяма освежила прическу, сделав новое окрашивание. Волосы ей уложили в объемную прическу, подкрутив кончики. Макияж иконе стиля сделали с коричневыми тенями и розовым блеском для губ и золотистым хайлайтером.

Принц был одет в свой привычный наряд в стиле кэжуал: темно-синие брюки, рубашка с джемпером, пиджак и замшевые туфли.

Также смотрите редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаете.

Ранее мы писали, какие 7 слов запрещено употреблять Кейт Миддлтон и другим членам королевской семьи.

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