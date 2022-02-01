Взять на заметку: Ким Кардашьян нашла самое модное бикини лета 2022 (и купила сразу несколько)

Экс-жена Канье Уэста обожает пляжные луки. Потому обычно она берет с собой множество купальников. В этом году ее предпочтения остановились на классическом бикини простого кроя. Экспрессии образам придают жизнерадостные оттенки: ярко-белый, который подчеркивает загар, индиго, страстный черный, а также шоколадный и кукольный розовый.

В последний вариант Ким, по всей видимости, просто влюбилась. Она запостила целую галерею снимков, где позирует на шезлонге. Из аксессуаров звезда сети вновь выбрала крупные очки с зеркальными стеклами, а также свои любимые в узкой оправе. Завершает образ кепка.

Ким Кардашьян демонстрирует бикини во всех оттенкакх (фото: instagram.com/kimkardashian)