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Взять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли показала топ-10 образов на лето

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США, Понедельник 24 мая 2021 18:21
Взять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли показала топ-10 образов на лето Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала подписчиков новой подборкой образов. В этот раз акцент - на классических и романтических луках для теплого сезона. Вдохновляемся!

Супермодель подобрала сразу 10 нарядов на любой вкус.

Роузи позирует в стильных брючных костюмах (в том числе топовом трикотажном), изысканных платьях, соблазнительных шортах… Все образы получились разными, но объединены одной темой летних выходов. Из оттенков преобладают пастельные, светло-коричневый и серый. А силуэты получились в основном женственными и романтичными. Роузи облюбовала длинные платья с рукавами-фонариками и V-образным вырезом, платья-рубашки… Но есть здесь и дерзкие мини-платья в стиле сафари, а также кожаные мини-шорты.

Из аксессуаров возлюбленная Джейсона Стетхэма предпочла трикотажные клатчи крупной вязки, компактные сумки из кожи, а также крупные солнцезащитные очки. А обувь выбрала с самым модным носком - квадратным. К слову, большинство моделей Роузи разрабатывала сама.

Поклонники высоко оценили пост своей любимицы, засыпав приятными словами. Многие благодарят модель за то, что она вновь подготовила вдохновляющие луки, по которым легко составить гардероб на все лето.

Взять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли показала топ-10 образов на летоВзять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли показала топ-10 образов на летоВзять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли показала топ-10 образов на летоВзять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли показала топ-10 образов на летоВзять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли показала топ-10 образов на летоВзять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли показала топ-10 образов на летоВзять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли показала топ-10 образов на лето

Взять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли показала топ-10 образов на летоВзять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли показала топ-10 образов на летоРоузи Хантингтон-Уайтли показала массу новых образов (фото: instagram.com/rosiehw)

Ранее Роузи показала себя в роскошном нижнем белье.

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