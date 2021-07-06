Взять на заметку: топ-10 летних платьев от Кейт Миддлтон на все случаи жизни

Стиль Кейт Миддлтон - предмет восхищения поклонников по всему миру. Герцогиня умеет привлечь внимание и подчеркнуть достоинства фигуры, при этом не тратя на образы много времени, а порой и средств.

Как известно, Кейт может легко появиться в том же платье, что и год назад. А также позволить себе демократичные марки. В ее гардеробе преобладают вещи, которые не теряют актуальности из сезона в сезон.