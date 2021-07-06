Взяти до уваги: топ-10 літніх суконь від Кейт Міддлтон на всі випадки життя
Стиль Кейт Міддлтон - предмет захоплення шанувальників по всьому світу. Герцогиня вміє привернути увагу і підкреслити достоїнства фігури, при цьому не витрачаючи на образи багато часу, а часом і коштів.
Як відомо, Кейт може легко з'явитися в тій же сукні, що і рік тому. А також дозволити собі демократичні марки. В її гардеробі переважають речі, які не втрачають актуальності з сезону в сезон.
Ми зібрали топ-10 літніх суконь ікони стилю, які цього літа можна брати за основу образів.
Кейт Міддлтон обожнює жіночні вбрання. А сукні з принтом - її окрема любов. Особливо до лиця багатодітній мамі вічно актуальний горох, а також різноманітні квіткові візерунки. Стиль суконь варіюється від ділового до розслабленого кежуал і романтичного бохо. А ось деякі деталі залишаються незмінними, ставши вже її фірмовими: рукава-ліхтарики, підкреслена талія, пишна спідниця... Пропонуємо вашій увазі моделі суконь, які актуальні цього літа.
Кейт Міддлтон - топ-10 літніх суконь (фото: instagram.com/DukeandDuchessofCambridge)
Раніше Кейт Міддлтон показала, як вона вважає за краще носити джинси.