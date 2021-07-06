Взяти до уваги: топ-10 літніх суконь від Кейт Міддлтон на всі випадки життя

Стиль Кейт Міддлтон - предмет захоплення шанувальників по всьому світу. Герцогиня вміє привернути увагу і підкреслити достоїнства фігури, при цьому не витрачаючи на образи багато часу, а часом і коштів.

Як відомо, Кейт може легко з'явитися в тій же сукні, що і рік тому. А також дозволити собі демократичні марки. В її гардеробі переважають речі, які не втрачають актуальності з сезону в сезон.