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Глаз не отвести: Николь Кидман в блестящей юбке свела с ума точеной фигурой

Автор: RBC.UA

Николь Кидман стала звездой шоу The Late Late Show with James Corden, где рассказала о своей новой роли в сериале "Девять совсем незнакомых людей" (Nine Perfect Strangers).

Для шоу звезда выбрала столь стильный и яркий образ, что поклонники не могли насмотреться.

Николь Кидман обожает вечерние образы и эксперименты в стиле. В этот раз для появления на телевидении она отдала предпочтение не платью, а более необычному и нетривиальному луку. Его составили классический черный гольф и облегающая юбка с широким ремнем, сплошь расшитая серебристой бахромой. Завершили аутфит серебристые туфли на низком каблуке, длинные серьги, высокая укладка и легкий макияж с накладными ресницами и нежного оттенка губами. Актриса выглядела необычно и в то же время стильно.

Николь Кидман на шоу (фото: instagram.com/nicolekidman)

Поклонники восхитились как умением Николь себя подать, так и ее выбором наряда. Особенно всем понравилась сияющая юбка знаменитости, которая буквально покорила ее фолловеров.

Напомним, недавно актриса дала новое интервью, в котором честно призналась, почему разошлась с Томом Крузом.

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