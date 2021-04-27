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Юбка ни к чему: Ирина Шейк отправилась на прогулку в свитшоте и ботфортах

Новина українською → Нью-Йорк, Вторник 27 апреля 2021 22:19
Юбка ни к чему: Ирина Шейк отправилась на прогулку в свитшоте и ботфортах Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ирина Шейк - одна из самых красивых женщин в фешн-индустрии - взяла себе за правило не упускать возможности покрасоваться своими стильными нарядами и роскошным телом. Улицы Нью-Йорка уже стали подобием подиума, на котором модель демонстрирует аутфиты на все случаи жизни.

В этот раз Ирина превзошла себя, подобрав ультрасексуальный наряд.

Ирина Шейк отправилась на прогулку в черном свитшоте с "рэперским" принтом, который использовала в качестве платья. Эта вещь была создана экс-супругом Ким Кардашьян - Канье Уэстом. Вместе с Balenciaga они придумали благотворительную коллаборацию, чтобы собрать средства для членов семьи погибшего рэпера DMX. На свитшоте изображен сам покойный исполнитель и надпись с его псевдонимом.

Юбка ни к чему: Ирина Шейк отправилась на прогулку в свитшоте и ботфортахЮбка ни к чему: Ирина Шейк отправилась на прогулку в свитшоте и ботфортахИрина Шейк в новом образе (фото: скрин instagram.com/katebekcinsale; instagram.com/topmoms__world)

Дополнили образ сапоги-чулки на удобной подошве, сумка на широкой цепочке, несколько рядов цепочек с крестами и такие же серьги. Лицо Ирины практически полностью закрывали маска и черные солнцезащитные очки. Волосы молодая мама распустила, а в руках держала рюкзак с курткой для дочери. Малышку мама одела не менее стильно: ярко-оранжевая кофта, серое платье, серебристые сапожки… Девочка явно вырастет такой же модницей, как и сама Шейк.

К слову, недавно Ирина вновь подогрела слухи о воссоединении с отцом девочки - голливудским актером Брэдли Купером. На одном из недавних фешн-мероприятий она сделала фото с Леей, а в качестве автора снимка указала "папочку". Так что актер по-прежнему поддерживает Шейк и посещает ее показы, что говорит о многом.

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