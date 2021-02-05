ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Юная муза: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя покорила красотой на обложке глянца

Новина українською → Париж, Пятница 05 февраля 2021 20:20
Юная муза: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя покорила красотой на обложке глянца Дева Кассель (фото: instagram.com/johnnollet)
Автор: Lite

Дева Кассель - старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя - вновь снялась для модного глянцевого журнала Elle. Первой радостной новостью поделилась мама девушки, выложив фото себе на страницу Instagram.

"Новая история с обложки на этой неделе от моей Девы", - написала любящая мама под снимком и отметила Деву, глянец и мастеров, которые создавали образ модели. Сеть просто взорвалась комплиментами для старшей дочери Касселя, которая растет настоящей красавицей.

Юная муза: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя покорила красотой на обложке глянца

Дева на своей новой обложке (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На обложке Дева позирует в черном джемпере с круглыми вырезами, под которыми просвечивал желтый гольф, и пышной юбке. Дополнили наряд туфли на невысоком каблуке. Прическу юной красавице сделали с легкой волной, а макияж - максимально натуральным.

Юная муза: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя покорила красотой на обложке глянцаЮная муза: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя покорила красотой на обложке глянцаЮная муза: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя покорила красотой на обложке глянца

Дева Кассель - настоящая красавица (фото: instagram.com/johnnollet)

"Общество, более богатое, менее стандартизованное, заново изобретает свою сексуальность, книгу, которая нас освобождает. Дева Кассель, новая муза итальянской моды. На обложке Дева Кассель (агентство @karinmodels_official) демонстрирует многослойные свитера, юбку, серьги и лодочки @prada", - написали редактора журнала и пригласили всех на сайт за полной версией интервью и за большим количеством фото.

Напомним, у Венсана Касселя и Моники Беллуччи также есть младшая дочь Леони, которая пока не определилась с профессией. Прошлым летом бывшая семья даже провела совместный отпуск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода Моника Беллуччи Венсан Кассель мода дочь
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax