Закрытый топ и серьги-хулахупы: Тина Кунаки восхитила стильным летним аутфитом

Тина Кунаки опубликовала новое фото, на котором предстала в стильном летнем аутфите . По нему легко отследить, какие модные тенденции важно учесть этим летом.

Модель запостила горячий летний кадр у себя в блоге и вызвала море восторженных комментариев.

Тина Кунаки позирует в черном закрытом топе, а также откровенном мини. Юбку или шорты выбрала жена Венсана Касселя, непонятно из-за позы. Но Тина продемонстрировала свои загорелые "бесконечные" ноги во всей красе.

Тина Кунаки в новом образе (фото: instagram.com/tinakunakey)

Стильный аутфит дополнили массивные украшения, которые сейчас на пике популярности. Серьги-хулахупы, а также крупная цепь с медальоном от Versace сделали лук необычным и эффектным. В руках Тина держит очки с прозрачными стеклами.

"Я вижу тебя", - написала Кунаки, глядя сквозь них. В ответ девушка получила массу комплиментов: "Так красива", "Девушка, ты огонь", "Хорошенькая Тина", "Восхитительна", "Такая стильная"…