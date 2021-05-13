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Закрытый топ и серьги-хулахупы: Тина Кунаки восхитила стильным летним аутфитом

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, Четверг 13 мая 2021 13:22
Закрытый топ и серьги-хулахупы: Тина Кунаки восхитила стильным летним аутфитом Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тина Кунаки опубликовала новое фото, на котором предстала в стильном летнем аутфите. По нему легко отследить, какие модные тенденции важно учесть этим летом.

Модель запостила горячий летний кадр у себя в блоге и вызвала море восторженных комментариев.

Тина Кунаки позирует в черном закрытом топе, а также откровенном мини. Юбку или шорты выбрала жена Венсана Касселя, непонятно из-за позы. Но Тина продемонстрировала свои загорелые "бесконечные" ноги во всей красе.

Закрытый топ и серьги-хулахупы: Тина Кунаки восхитила стильным летним аутфитомТина Кунаки в новом образе (фото: instagram.com/tinakunakey)

Стильный аутфит дополнили массивные украшения, которые сейчас на пике популярности. Серьги-хулахупы, а также крупная цепь с медальоном от Versace сделали лук необычным и эффектным. В руках Тина держит очки с прозрачными стеклами.

"Я вижу тебя", - написала Кунаки, глядя сквозь них. В ответ девушка получила массу комплиментов: "Так красива", "Девушка, ты огонь", "Хорошенькая Тина", "Восхитительна", "Такая стильная"…

Напомним, недавно Тина Кунаки также показала точеную фигуру в крошечных шортах и топе с вырезом.

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