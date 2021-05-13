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Закритий топ і сережки-хулахупи: Тіна Кунакі захопила стильним літнім аутфітом

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, Четвер 13 травня 2021 13:22
Закритий топ і сережки-хулахупи: Тіна Кунакі захопила стильним літнім аутфітом Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тіна Кунакі опублікувала нове фото, на якому постала в стильному літньому аутфіті. По ньому легко відстежити, які модні тенденції важливо врахувати цього літа.

Модель запостила гарячий літній кадр у себе в блозі і викликала море захоплених коментарів.

Тіна Кунакі позує в чорному закритому топі, а також відвертому міні. Спідницю чи шорти вибрала дружина Венсана Касселя, незрозуміло через позу. Але Тіна продемонструвала свої засмаглі "нескінченні" ноги у всій красі.

Закритий топ і сережки-хулахупи: Тіна Кунакі захопила стильним літнім аутфітомТіна Кунакі в новому образі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Стильний аутфіт доповнили масивні прикраси, які зараз на піку популярності. Сережки-хулахупи, а також великий ланцюг з медальйоном від Versace зробили лук незвичайним і ефектним. В руках Тіна тримає окуляри з прозорими стеклами.

"Я бачу тебе", - написала Кунакі, дивлячись крізь них. У відповідь дівчина отримала масу компліментів: "Така красива", "Дівчина, ти вогонь", "Гарненька Тіна", "Чудова", "Така стильна"…

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кунакі також показала витончену фігуру у крихітних шортах і топі з вирізом.

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