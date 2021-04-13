Заметно удлинит ноги: стилист назвала самую трендовую часть летнего гардероба

Главное преимущество жакета - в том, что его можно надеть в любое время года: с шелковыми платьями или юбками в летний период, а в более холодную погоду скомбинировать с шерстяными брюками и гольфом.
Об этом рассказала в своем Instagram стилист Ксения Господинова.
Стилист рассказала, что жакет - одна из самых трендовых частей летнего гардероба 2021. Она назвала пять самых трендовых моделей и показала примеры, как комбинировать их с другой одеждой.
Стильные жакеты длиной до середины бедра и даже ниже. Приталенные модели хорошо смотрятся с брюками, а женский блейзер свободного кроя может заменить платье.
Если летом все носили кроп-топы и блузы, приоткрывающие линию талии, то теперь черед дошел до укороченных жакетов, которые удачно подчеркивают длину ног.
Отличие двубортного жакета заключается в пуговицах. Жакет такой модели может быть и приталенным, и свободным и даже мешковатым, такой жакет следует выбирать не только от вкусовых предпочтений, но и по типу вашей фигуры.
Такая модель служит прекрасным дополнением к платьям с открытыми плечами, а имея различного рода декор, данный жакет можно использовать и для вечерних выходов.
С его помощью можно создавать модные образы и корректировать особенности своей фигуры. Отличие от обычного жакета заключается в свободном крое и угловатых линиях, рассказала стилист.
5 самых трендовых моделей жакетов 2021 (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)
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