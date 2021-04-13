Заметно удлинит ноги: стилист назвала самую трендовую часть летнего гардероба

Стилист рассказала, что жакет - одна из самых трендовых частей летнего гардероба 2021. Она назвала пять самых трендовых моделей и показала примеры, как комбинировать их с другой одеждой.

Стилист Ксения Господинова (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Удлиненные жакеты

Стильные жакеты длиной до середины бедра и даже ниже. Приталенные модели хорошо смотрятся с брюками, а женский блейзер свободного кроя может заменить платье.

Укороченные жакеты

Если летом все носили кроп-топы и блузы, приоткрывающие линию талии, то теперь черед дошел до укороченных жакетов, которые удачно подчеркивают длину ног.

Такой жакет заметно "удлинит" ноги

Двубортные жакеты

Отличие двубортного жакета заключается в пуговицах. Жакет такой модели может быть и приталенным, и свободным и даже мешковатым, такой жакет следует выбирать не только от вкусовых предпочтений, но и по типу вашей фигуры.

Жакеты-болеро

Такая модель служит прекрасным дополнением к платьям с открытыми плечами, а имея различного рода декор, данный жакет можно использовать и для вечерних выходов.

Жакеты-кимоно

С его помощью можно создавать модные образы и корректировать особенности своей фигуры. Отличие от обычного жакета заключается в свободном крое и угловатых линиях, рассказала стилист.

5 самых трендовых моделей жакетов 2021 (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)