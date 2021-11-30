Звезда "Дюны" Зендая в платье с золотым "позвоночником" затмила Беллу Хадид

Героиня "Дюны", икона стиля и самая влиятельная звезда в мире моды Зендая показала новый образ, который подтвердил ее статус. Платье с золотым "позвоночником" уже стало даже более популярным, чем платье Беллы Хадид с золотыми бронхами .

Не так давно Зендая получила звание "Модной иконы" на премии CFDA Fashion Awards. И теперь поддерживает свой статус, появляясь в нарядах, которые действительно впечатляют.

Накануне в Париже прошла церемония вручения "Золотого мяча" - престижной футбольной премии, где уже седьмой раз статуэтку получил аргентинский футболист Леонель Месси. На событии актриса, певица и танцовщица появилась в компании своего бойфренда и коллеги по фильму "Человек-паук: Вдали от дома" Тома Холланда. Этот выход стал первым официальным для влюбленных.

Зендая на мероприятии (фото: instagram.com/zendaya)

Зендая надела изысканное винтажное платье Roberto Cavalli с золотым "позвоночником" из коллекции осень 2000. Элегантный наряд подчеркнул как всегда безупречную фигуру актрисы. Дополнили образ туфли на высоких каблуках и крупные золотистые серьги-хулахупы. Волосы ей собрали в лаконичную укладку, подвернув их концы. А макияж сделали нейтральным. Таким образом, от роскошного наряда ничто не отвлекало внимания.