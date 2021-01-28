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Затмила всех: 58-летняя Деми Мур в соблазнительном образе блистает на показе Fendi

Новина українською → Париж, Четверг 28 января 2021 09:32
Затмила всех: 58-летняя Деми Мур в соблазнительном образе блистает на показе Fendi Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Lite

Деми Мур не перестает удивлять. В этот раз актриса доказала, что возраст для модельной карьеры не помеха. 58-летняя звезда, которая выглядит невероятно молодо, была приглашена на показ Fendi, причем экс-супруга Крепкого Орешка открывала его.

Для Деми создали роскошный образ: черный костюм из шелка отлично подчеркнул по-прежнему стройную фигуру голливудской актрисы. С оголенными плечами и декольте, звезда выглядела невероятно притягательной. Дополнили лук крупные аксессуары, а волосы ей убрали в лаконичную укладку. Несмотря на то что в показе принимало много молодых моделей, включая Беллу Хадид, Кару Делевинь, Адвоа Абоа, Деми буквально затмила всех, став самой обсуждаемой его участницей.

Деми на показе (видео: instagram.com/demimoore)

"Осуществление подростковой мечты... Спасибо @mrkimjones за то, что я открыла шоу @Fendi SS21, и поздравляю с красивым и волшебным дебютом!", - написала Деми под роликом. "Ты выглядишь сногсшибательно", "Твоя походка такая хорошая", "Икона", "Вау", "Роскошная женщина", - не смогли сдержать слов восхищения фанаты знаменитости.

Напомним, Ким Джонс стал новым креативным директором женской линии Fendi в сентябре прошлого года. И это была дебютная коллекция в рамках кутюрной Недели моды Париже.

Ранее Деми Мур показала трогательное фото с дочерьми.

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