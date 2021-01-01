Затмить всех: топ-5 зимних образов от Ким Кардашьян на все случаи жизни

Ким Кардашьян обожает примерять стильные наряды, а мы - ими вдохновляться. В этот раз предлагаем "подобрать" себе кое-что из гардероба знаменитой инстадивы, чтобы повторить лук этой зимой.

На встречу с подругами

Сезон встреч с друзьями, возможно, и омрачен карантином, но все же самые близкие люди найдут повод и возможность повидаться. Чтобы выглядеть стильно и невычурно, но при этом сделать массу ярких фото, вдохновляемся нарядом от Ким. Голубые брюки и телесный гольф точно сделают вас звездой вечера.

Затмить всех? Легко! (фото: instagram.com/kimkardashian)

На свидание

В ресторане или дома, но романтикам точно быть! На встречу с любимым можно надеть роскошное вечернее платье, украшенное блестками или камнями – такой сезон. Мини-платье отлично подчеркнет достоинства фигуры и сделает вас просто обворожительной.

Ким умеет выглядеть секси (фото: instagram.com/kimkardashian)

На прогулку

Зимние прогулки и поездки – отличный повод надеть что-то стильное. Ким, к примеру, давно облюбовала total lookи. Пробуем повторить один из самых стильных образов Ким в трендовом бежевом оттенке.

Бежевый в тренде (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для дома

Домашние будни можлно проводить стильно, уверена Ким. Если вы устраиваете вечеринку с кинопросмотром, самое то – подобрать стильный образ на основе джинсов. Розовый соблазнительный топ на толстых бретельках – лучшая пара ему.

Джинсы - беспроигрышный вариант (фото: instagram.com/kimkardashian)

На вечеринку

А если намечается грандиозная вечеринка, то без секси-образа не обойтись. Ким, к примеру, обожает комбинезоны, которые выгодно подчеркивают формы. А если еще усилить эффект анималистическим принтом, будет просто вау!

Ким обожает змеиный принт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ранее сестра Ким - Хлое - показала жаркий образ для фотосессии.