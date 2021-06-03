Для здорового сияния: косметолог рассказала об уходе, который стоит ноль гривен

Качественный косметический уход - это не только дорогостоящие кремы и процедуры, а и простые действия, которые можно выполнять регулярно для сияния кожи. И они - совершенно бесплатные.

Об этом рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти на своей странице в Instagram.

Если бы я писала книгу под условным названием "100 уроков красоты и здоровья кожи", я бы обязательно включила пункты, которые совершенно не требуют финансовых вложений.

Тем не менее, они так же полезны и при регулярном их применении, состояние кожи улучшается.

Три четких "нет": косметолог назвала средства, которыми нельзя пользоваться беременным

Качественный уход бывает бесплатным (фото: pexels.com)

Список бесплатных бьюти-хаков