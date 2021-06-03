Для здорового сияния: косметолог рассказала об уходе, который стоит ноль гривен
Этот уход не стоит ни копейки (фото: pexels.com)
Качественный косметический уход - это не только дорогостоящие кремы и процедуры, а и простые действия, которые можно выполнять регулярно для сияния кожи. И они - совершенно бесплатные.
Об этом рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти на своей странице в Instagram.
Если бы я писала книгу под условным названием "100 уроков красоты и здоровья кожи", я бы обязательно включила пункты, которые совершенно не требуют финансовых вложений.
Тем не менее, они так же полезны и при регулярном их применении, состояние кожи улучшается.
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Качественный уход бывает бесплатным (фото: pexels.com)
Список бесплатных бьюти-хаков
- Чаще менять в ванной полотенца или вытирать лицо одноразовыми салфетками;
- Пить достаточное количество воды (если вы склонны к отекам, употребляйте меньше / или совсем откажитесь от жидкости в вечернее время);
- Ложиться спать до 23.00;
- Вечером использовать на телефоне режим night shift;
- Сделать гимнастику для лица и шеи;
- По возможности, носить закрытую одежду, чтобы не обгореть;
- Помедитировать. Этим мы даем мозгу отдохнуть, отпускаем негативные мысли и минимизируем количество стресса, который влияет на состояние кожи;
- Подкорректировать рацион и тип питания, который косвенно влияет на кожу;
- Поблагодарить себя.
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