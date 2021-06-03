Для здорового сяйва: косметолог розповіла про догляд, який коштує нуль гривень
Цей догляд не коштує ні копійки (фото: pexels.com)
Якісний косметичний догляд - це не тільки дорогі креми і процедури, а й прості дії, які можна виконувати регулярно для сяйва шкіри. І вони - абсолютно безкоштовні.
Про це розповіла біохакер Хаді Пьюрбьюті на своїй сторінці в Instagram.
Якби я писала книгу під умовною назвою "100 уроків краси і здоров'я шкіри", я б обов'язково включила пункти, які абсолютно не вимагають фінансових вкладень.
Проте, вони так само корисні і при регулярному їх застосуванні, стан шкіри поліпшується.
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Якісний догляд буває безкоштовним (фото: pexels.com)
Список безкоштовних б'юті-хаків
- Частіше міняти у ванній рушники або витирати обличчя одноразовими серветками;
- Пити достатню кількість води (якщо ви схильні до набряків, вживайте менше / або зовсім відмовтеся від рідини у вечірній час);
- Лягати спати до 23.00;
- Увечері використовувати на телефоні режим night shift;
- Зробити гімнастику для обличчя та шиї;
- По можливості, носити закритий одяг, щоб не обгоріти;
- Помедитувати. Цим ми даємо мозку відпочити, відпускаємо негативні думки і мінімізуємо кількість стресу, який впливає на стан шкіри;
- Підкоригувати раціон і тип харчування, який побічно впливає на шкіру;
- Подякувати собі.
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