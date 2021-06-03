ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Для здорового сяйва: косметолог розповіла про догляд, який коштує нуль гривень

Новость на русском →
Четвер 03 червня 2021 18:07
Для здорового сяйва: косметолог розповіла про догляд, який коштує нуль гривень Цей догляд не коштує ні копійки (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Якісний косметичний догляд - це не тільки дорогі креми і процедури, а й прості дії, які можна виконувати регулярно для сяйва шкіри. І вони - абсолютно безкоштовні.

Про це розповіла біохакер Хаді Пьюрбьюті на своїй сторінці в Instagram.

Якби я писала книгу під умовною назвою "100 уроків краси і здоров'я шкіри", я б обов'язково включила пункти, які абсолютно не вимагають фінансових вкладень.

Проте, вони так само корисні і при регулярному їх застосуванні, стан шкіри поліпшується.

Три чітких "ні": косметолог назвала засоби, якими не можна користуватися вагітним

Для здорового сяйва: косметолог розповіла про догляд, який коштує нуль гривень

Якісний догляд буває безкоштовним (фото: pexels.com)

Список безкоштовних б'юті-хаків

  • Частіше міняти у ванній рушники або витирати обличчя одноразовими серветками;
  • Пити достатню кількість води (якщо ви схильні до набряків, вживайте менше / або зовсім відмовтеся від рідини у вечірній час);
  • Лягати спати до 23.00;
  • Увечері використовувати на телефоні режим night shift;
  • Зробити гімнастику для обличчя та шиї;
  • По можливості, носити закритий одяг, щоб не обгоріти;
  • Помедитувати. Цим ми даємо мозку відпочити, відпускаємо негативні думки і мінімізуємо кількість стресу, який впливає на стан шкіри;
  • Підкоригувати раціон і тип харчування, який побічно впливає на шкіру;
  • Подякувати собі.

Нагадаємо, яким повинен бути догляд за шкірою губ, щоб вони були доглянутими і пухкими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода косметолог косметика
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну увірветься потепління: синоптики показали нові карти погоди
В Україну увірветься потепління: синоптики показали нові карти погоди