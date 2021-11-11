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Зендая, Аня Тейлор-Джой, Чо Хо Ен и другие: топ-7 лучших образов CFDA Fashion Awards

Автор: Ольга Турчаникова

В Нью-Йорке состоялась торжественная премия CFDA Fashion Awards, которая отмечает заслуги деятелей модной индустрии. Традиционно событие собрало дизайнеров, их муз и самых стильных знаменитостей.

Список звездных гостей церемонии оказался внушительным. Предлагаем полюбоваться самыми лучшими образами селебрити.

На красной дорожке премии блистали актриса и певица Зендая, звезда сериала "Игра в кальмара" Чо Хо Ен, модели Кара Делевинь, Карли Клосс, Эмили Ратаковски и Кэролин Мерфи, актрисы Дрю Бэрримор, Эмили Блант и многие другие.

Зендая, которая давно носит негласное звание модной иконы, теперь получила его официальное подтверждение в виде награды 2021 CFDA Fashion Icon. 25-летняя актриса - самая юная обладательница этой премии за всю историю. Звание International Women's Designer of the Year получил креативный директор Balenciaga и создатель Vetements Демна Гвасалия. Других победителей можно увидеть на официальном сайте мероприятия и на странице в Instagram.

Кэролин Мерфи и Ребекка Гудштейн - обладательница премии Environmental Sustainability Award

Звезда "Игры в кальмара" Чо Хо Ен и обладатель премии American Emerging Designer of the Year Єдвин Томпсон

Дрю Бэрримор и Хлоя Файнман

ЗендаяЭмили Ратаковски и обладательница премии Media Award in honor of Eugenia Sheppard Нина Гарсиа

Аня Тейлор-Джой и Кара Делевинь (фото: instagram.com/cfda)

ТАкже смотрите самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой на красной дорожке.

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