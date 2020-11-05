В жакете на голое тело: 50-летняя Наоми Кэмблелл восхитила сеть безупречной фигурой

Наоми Кэмпбелл - культовая модель 90-х - в который раз продемонстрировала, что недаром прославилась на весь мир своей красотой. Звезде 50, но выглядит она, словно хоть сейчас готова выйти на подиум.

В новом видео, которое она опубликовала в своем блоге сети Instagram, Наоми позирует в стильном белоснежном костюме. Облегающие брюки и укороченный жакет с поясом на талии, надетый прямо на голое тело, подчеркнули совершенную фигуру Черной Пантеры. Аутфит дополнили колье в виде массивной цепи с крупным камнем. Волосы ей уложили в гладкую укладку, а макияж выполнили с акцентом на глаза.

Наоми все так же прекрасна (видео: instagram.com/naomi)

Модель предстала в компании своего друга - музыканта Шона Комбса, более известного как Пафф Дэдди. Рэп-исполнитель на днях отметил свой день рождения - ему исполнился 51 год. И видео Наоми посвятила именно этому событию. "С днем рождения, брат, @diddy!! Желаю тебе благословений, которые Вселенная может подарить в этот особенный день!! Все кричат @DIDDY! Твоя сестренка, навсегда рядом с тобой", - написала модель для своего любимого друга.

Фанаты присоединились к поздравлениям, а также не забыли выразить свой восторг от необычно стройной фигуры 50-летней знаменитости. "Королева", "Богиня", "Не могу поверить, что ей 50", "Самая красивая на свете", "Как можно быть такой красивой", "Лучшая всегда", - пишут они Наоми под фото.

Напомним, ранее стало известно, что Наоми Кэмпбелл сама начала разборки с бывшим возлюбленным Владислвом Дорониным.