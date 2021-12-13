Жена Павлика рассказала о знаковом событии в жизни и заинтриговала заявлением: просчитала риски
Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова вовсю готовится к новогодним каникулам – она намерена передать праздничные традиции своей семьи маленькому сыночку Мише и уже создает нужное атмосферу. К тому же, в преддверии новогоднего викенда ей предстоят приятные хлопоты, ведь малышу исполнится полгодика!
А пока на странице в Instagram жена певца делится новостями их семьи.
Так, Екатерина рассказала о радостном событии в жизни сыночка и его родителей – у малыша появился первый зуб.
Она сопроводила приятную новость нежным кадром вместе с мальчиком, фото запостила в соцсети.
Екатерина Репяхова показала нежный фотосет с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)
Счастливая и улыбчивая мама целует крохотные ножки сыночка, а он тянет к ней маленкие ручки.
"22.12.2021. Я проснулась, сын рядом уже не спит. Берет меня за руку и как всегда хочет погрызть мой палец. И тут я чувствую зубик. Вот оно - настоящее счастье. Это просто непередаваемые чувства. Мамы поймут. Сын открыл во мне столько нежности и сентиментальности. Моя жизнь, моя Вселенная", - подписала трепетное фото с крохотным сынчком Екатерина.
Скриншот (instagram.com/repyahovakate)
Екатерина активно готовится к важному событию – 15 декабря ее сыну Мише исполнится полгода! Молодая мама уже подобрала платье к торжеству и аксессуары к наряду.
Жена Павлика не удержалась и поделилась с подписчиками новостями. Она намекнула на открытие нового направления деятельности.
"Я загорелась одной идеей. Эту мысль я вынашивала больше года. А последние две недели активно просчитала все риски. На Новый год мы едем в Яремче. Там будем две недели. А после того я начну искать помещение", - поделилась некоторыми подробностями Репяхова.
Скриншот (instagram.com/repyahovakate)
Напомним, что ранее жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова впервые разоткровенничалась о привычке мужа, с которой отчаянно боролась.