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Жена Павлика рассказала о знаковом событии в жизни и заинтриговала заявлением: просчитала риски

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 11:38
Жена Павлика рассказала о знаковом событии в жизни и заинтриговала заявлением: просчитала риски Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном Мишей (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова вовсю готовится к новогодним каникулам – она намерена передать праздничные традиции своей семьи маленькому сыночку Мише и уже создает нужное атмосферу. К тому же, в преддверии новогоднего викенда ей предстоят приятные хлопоты, ведь малышу исполнится полгодика!

А пока на странице в Instagram жена певца делится новостями их семьи.

Так, Екатерина рассказала о радостном событии в жизни сыночка и его родителей – у малыша появился первый зуб.

Она сопроводила приятную новость нежным кадром вместе с мальчиком, фото запостила в соцсети.

Жена Павлика рассказала о знаковом событии в жизни и заинтриговала заявлением: просчитала риски

Жена Павлика рассказала о знаковом событии в жизни и заинтриговала заявлением: просчитала риски

Екатерина Репяхова показала нежный фотосет с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

Счастливая и улыбчивая мама целует крохотные ножки сыночка, а он тянет к ней маленкие ручки.

"22.12.2021. Я проснулась, сын рядом уже не спит. Берет меня за руку и как всегда хочет погрызть мой палец. И тут я чувствую зубик. Вот оно - настоящее счастье. Это просто непередаваемые чувства. Мамы поймут. Сын открыл во мне столько нежности и сентиментальности. Моя жизнь, моя Вселенная", - подписала трепетное фото с крохотным сынчком Екатерина.

Жена Павлика рассказала о знаковом событии в жизни и заинтриговала заявлением: просчитала риски

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Екатерина активно готовится к важному событию – 15 декабря ее сыну Мише исполнится полгода! Молодая мама уже подобрала платье к торжеству и аксессуары к наряду.

Жена Павлика не удержалась и поделилась с подписчиками новостями. Она намекнула на открытие нового направления деятельности.

"Я загорелась одной идеей. Эту мысль я вынашивала больше года. А последние две недели активно просчитала все риски. На Новый год мы едем в Яремче. Там будем две недели. А после того я начну искать помещение", - поделилась некоторыми подробностями Репяхова.

Жена Павлика рассказала о знаковом событии в жизни и заинтриговала заявлением: просчитала риски

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что ранее жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова впервые разоткровенничалась о привычке мужа, с которой отчаянно боролась.

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