Дружина Павліка розповіла про знакову подію в житті і заінтригувала заявою: прорахувала ризики
Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова готується до новорічних канікул - вона має намір передати святкові традиції своєї сім'ї маленькому синочку Міші і вже створює потрібну атмосферу. До того ж, напередодні новорічного вікенду її чекають приємні клопоти, адже малюкові виповниться півроку!
А поки на сторінці в Instagram дружина співака ділиться новинами їх сім'ї.
Так, Катерина розповіла про радісну подію в житті синочка і його батьків - у малюка з'явився перший зуб.
Вона супроводила приємну новину ніжним кадром разом з хлопчиком, фото запостила в соцмережі.
Катерина Репяхова показала ніжний фотосет з сином (фото: instagram.com/repyahovakate)
Щаслива і усміхнена мама цілує крихітні ніжки синочка, а він тягне до неї маленькі ручки.
"22.12.2021. Я прокинулася, син поруч вже не спить. Бере мене за руку і як завжди хоче погризти мій палець. І тут я відчуваю зубчик. Ось воно - справжнє щастя. Це просто непередавані почуття. Мами зрозуміють. Син відкрив в мені стільки ніжності і сентиментальності. Моє життя, мій Всесвіт", - підписала трепетне фото з крихітним синочком Катерина.
Скріншот (instagram.com/repyahovakate)
Катерина активно готується до важливої події - 15 грудня її синові Міші виповниться півроку! Молода мама вже підібрала сукню до торжества і аксесуари до вбрання.
Дружина Павліка не втрималася і поділилася з підписниками новинами. Вона натякнула на відкриття нового напрямку діяльності.
"Я загорілася однією ідеєю. Цю думку я виношувала більше року. А останні два тижні активно прорахувала всі ризики. На Новий рік ми їдемо в Яремче. Там будемо два тижні. А після того я почну шукати приміщення", - поділилася деякими подробицями Репяхова.
Скріншот (instagram.com/repyahovakate)
Нагадаємо, що раніше дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова вперше розговорилася про звичку чоловіка, з якою відчайдушно боролася.