Женщина-вамп: Ирина Шейк показала роскошное тело в провокационной кампании нижнего белья

Ирина Шейк с ее роскошными формами и чувственной красотой словно создана для провокационных проектов. Новым подтверждением тому стала промо-кампания очередной линии нижнего белья Savage X Fenty by Rihanna. В ней Ирина примерила черный кружевной бюстгальтер и шелковую накидку.

Шейк создали образ женщины-вамп с драматическими smoky, экстремально длинными ногтями и крупными аксессуарами. Первые фото кампании уже появились на странице бренда в сети Instagram. Чтобы привлечь внимание в новой линии, фото были загружены как шокирующий контент. Что ж, Рианна всегда умела удивить.

Первое фото Ирины для новой кампании (фото: instagram.com/savagexfenty)

Напомним, показы ее бренда всегда проходят в необычной атмосфере. Так, в прошлом году на них можно было попасть только по специальным пригласительным. На входе у всех гостей забирали телефоны, так что в сеть не могли попасть подробности действа. Демонстрировать новинки барбадосская певица и бизнесвумен всегда приглашает только лучших моделей современности, среди которых Белла и Джиджи Хадид, Эшли Грэм и другие знаменитые красавицы.

Ирина Шейк, которая всегда делится с подписчиками информацией о новых проектах, пока что не сообщила о коллаборации. Модель до сих пор собирает мнения о своем посте в провокационном образе с миланской Недели моды. Как писали мы ранее, Ирина продемонстрировала фото, на котором позирует с коллегами и заставила сеть восхититься ее красотой и роскошным телом.