Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз очаровывает красотой в стильной и дорогой фотосессии
Лили Коллинз стала героиней нового номера британского Elle. Звезда "Эмили в Париже" примерила роскошные образы и рассказала о своей героине, новых проектах и личной жизни.
Для съемки девушке придумали необычный образ - она предстала блондинкой с короткой стрижкой. Кажется, такой мы ее еще не видели!
"Вы понимаете, что совершенство несовершенно, и вы можете быть совершенно самим собой, что у всех разные версии идеального, а идеальное - это скучно", - говорит Лили, примеряя необычные для себя наряды. Эмили, которая виртуозно перевоплощается на съемочной площадке, в классических костюмах от Chanel и роскошных вечрних платьях смотрится одинаково гармонично. Любуемся!
Куртка CHANEL - 140 587 грн, брюки CHANEL - 185 642 грн (фото: instagram.com/elleuk)
Платье CHANEL, серьги CARTIER, цена по запросу (фото: instagram.com/elleuk)
Худи EUDON CHOI - 10 595 грн, платье Erdem, цена по запросу (фото: instagram.com/elleuk)
Платье CHANEL - 296 847 грн (фото: instagram.com/elleuk)
Платье MOLLY GODDARD, цена по запросу, ботинки - 7 147 грн (фото: instagram.com/elleuk)
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